NXP Semiconductors - Pullback bietet 2. Einstiegschance

Traderinnen und Trader lieben Ausbruchssituationen! Was sie vielleicht noch mehr lieben, sind Ausbruchssituationen nach langanhaltenden Seitwärtsphasen mit anschließendem Pullback. Genau das ist derzeit die Ausgangslage bei der NXP-Aktie. So kann die Kursentwicklung der letzten dreieinhalb Jahre als Tradingrange zwischen 140 USD auf der Unter- und 240 USD auf der Oberseite interpretiert werden (siehe Chart). Die untere Begrenzung harmoniert zudem bestens mit dem Vor-Corona-Hoch von Anfang 2020. Spannender ist aber der Blick auf die Oberseite, denn mit einem neuen Allzeithoch gelang dem Technologietitel hier der Ausbruch. Der jüngste Rücksetzer erfolgt dabei weiterhin mit einer hohen Relativen Stärke nach Levy, sodass sich möglicherweise eine zweite Einstiegschance bietet. Gleichzeitig liegt eines unserer Lieblingssetups vor, welches ein hohes Momentum mit Ausbrüchen aus charttechnischen Konsolidierungsformationen kombiniert. Aus der Höhe der o. g. Schiebezone ergibt sich ein Anschlusspotenzial von rund 100 USD, wobei zwei Fibonacci-Projektionen zwei wichtige Etappenziele bei 281/307 USD markieren. Um den Ausbruch nicht leichtfertig zu verspielen, gilt es in Zukunft, das Hoch vom September 2021 bei 229 USD nicht mehr zu unterschreiten.

NXP Semiconductors (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart NXP Semiconductors

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

