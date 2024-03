Silberpreis kämpft um 25-Dollar-Marke – US-Inflationsdaten im Fokus

Der Silberpreis (Kassa) liegt am Dienstagvormittag mit 24,72 Dollar in Reichweite der psychologischen 25-Dollar-Marke. Laut IG-Indikation notiert damit ein Kursplus von rund 0,26 Prozent auf der Kurstafel.

Neben geldpolitischen Kommentaren durch Fed-Vertreter blicken Anleger insbesondere auf die Veröffentlichung neuer US-Preisdaten am kommenden Freitag.

Fed-Direktorin Cook plädiert für Vorsicht im Hinblick auf Zinswende

Bereits am Montag hatte die Direktorin Lisa Cook gesagt, dass die US-Notenbank mit Blick auf Zinswende vorsichtig agieren sollte. Laut ihrer Meinung könne die vollständige Rückkehr der Preisstabilität einen vorsichtigeren Ansatz im Hinblick auf die Lockerung der Zinszügel über die Zeit erfordern, sagte sie am Montag auf einer Veranstaltung an der Universität in Harvard. Der Weg zum Zwei-Prozent-Ziel sei „holprig und uneben gewesen“, hieß es weiter.

