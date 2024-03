DAX-FLASH: Leitindex hält sich hartnäckig auf Rekordniveau

FRANKFURT (dpa-AFX) - Auch nach der jüngsten Rekordrally und sechs Tagen in Folge mit einem Plus bleiben Gewinnmitnahmen im Dax offenbar zunächst kein Thema. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am Mittwoch der Karwoche knapp zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,1 Prozent höher auf 18 411 Punkte. Damit rückt er exakt wieder an seinen Vortagesrekord heran. Aus Übersee und Asien gibt es gemischte Vorgaben: An der Wall Street setzte sich die Atempause den dritten Tag hintereinander fort, nachdem die wichtigsten Indizes vergangenen Donnerstag auf Rekordstände geklettert waren. Der japanischen Nikkei 225 legte dagegen mehr als ein Prozent zu und kehrte damit wieder zurück an die Marke von 41 000 Punkten, der in der Vorwoche erstmals übertroffen hatte./ag/zb