Die meistgehandelten Produkte: DAX® Calls und Faktor-Longs auf Bank und Auto

Der DAX® setzt seinen Aufwärtstrend fort und notierte bei 18.385 Punkten, was auf eine Bullenstimmung am deutschen Aktienmarkt hindeutet.

Die Intensität der gehandelten Knock-Out-Optionsscheine auf Redcare Pharmacy und Volkswagen AG könnte ein Signal für ein trübes Sentiment im Pharmasektor und in der Automobilbranche sein. Parallel dazu deutet das gehandelte Volumen der Puts auf den DAX® darauf hin, dass sich Anleger gegen mögliche Marktrückgänge absichern.

Das hohe Aufkommen an Optionsschein-Transaktionen auf den DAX® spiegelt ein starkes Interesse wider, von der aktuellen Marktlage zu profitieren, wobei Calls wiederum auf eine optimistische Haltung zum weiteren Trendverlauf hindeuten. Die Aktivitäten rund um die Calls auf die Deutsche Bank könnten ebenfalls auf spezifische, positive Erwartungen an den Finanzsektor hinweisen.

Im Bereich der Faktor-Optionsscheine illustriert das gehandelte Volumen der Long-Positionen auf Unternehmen wie Erste Group Bank und BMW AG das Vertrauen der Anleger in deren langfristige Entwicklung.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag Rheinmetall AG Call HD3PME 13,27 522,00 EUR 389,170484 EUR 3,92 Open End DAX ® Put HD3DVB 25,44 18449,50 Punkte 20985,935735 Punkte 7,26 Open End Volkswagen AG Put HB32ND 2,80 120,54 EUR 144,92365 EUR 5,01 Open End Dow Jones Call HD2TPR 2,30 39459,00 Punkte 39253,612712 Punkte 141,72 Open End Redcare Pharmacy Put HC7ULF 4,74 141,875 95,311754 EUR 3,00 Open End

Quelle: UniCredit by onemarkets; Stand: 27.03.2023; 11:40 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Hebel Letzter Bewertungstag DAX ® Call HC57S2 28,98 18426,50 Punkte 15800,00 Punkte 6,37 18.06.2024 Deutsche Bank AG Call HC2B1V 1,06 14,601 EUR 14,00 EUR 13,69 19.06.2024 DAX ® Call HD29KP 4,49 18426,50 Punkte 18100,00 Punkte 40,95 16.04.2024 Deutsche Bank AG Call HC0Y73 4,64 14,601 EUR 10,00 EUR 3,15 19.06.2024 DAX ® Put HD3WZ2 3,76 18426,50 Punkte 16000,00 Punkte 48,99 17.06.2025

Quelle: UniCredit by onemarkets; Stand: 27.03.2023; 11:20 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Reset Barriere Faktor Letzter Bewertungstag Rheinmetall AG Long HD367K 32,99 521,20 EUR 495,0675 EUR 6 Open End Rheinmetall AG Long HC48N6 108,44 521,20 EUR 469,013885 EUR 5 Open End Erste Group Bank Long HC3WZK 8,97 40,435 EUR 36,260804 EUR 5 Open End BMW AG Long HD09WU 18,61 104,80 EUR 103,388863 EUR 10 Open End DAX ® Long HC01HD 37,52 18445,50 Punkte 17469,312398 Punkte 10 Open End

Quelle: UniCredit by onemarkets; Stand: 27.03.2023; 11:30 Uhr;

Weitere Optionsscheine finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct bei stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches HVB Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!