EQS-News: Haier Smart Home veröffentlicht Zahlen für das Geschäftsjahr 2023: ausgezeichnete Performance in China und Übersee

Haier Smart Home veröffentlicht Zahlen für das Geschäftsjahr 2023: ausgezeichnete Performance in China und Übersee



Gesamtumsatz von RMB 261,43 Mrd. (Vorjahr: RMB 243,58 Mrd. (angepasst))

Netto-Cashflow stieg um 24,7 % auf RMB 25,26 Mrd.

Vorschlag zur Erhöhung der Ausschüttungsquote auf 45 % für Geschäftsjahr 2023

Qingdao / Shanghai / Hong Kong / Frankfurt, 27. März 2024 - Haier Smart Home Co., Ltd. („Haier Smart Home“ oder „das Unternehmen“, D-share 690D.DE, A-share 00690.SH, H-share 06690.HK), hat heute seine Zahlen für das Geschäftsjahr 2023 veröffentlicht. Das Unternehmen setzte seine positive Entwicklung im Berichtsjahr fort und erzielte mit einem Umsatz von RMB 261,43 Mrd. ein Umsatzwachstum von 7,3 % gegenüber dem Vorjahr. Der den Eigentümern der Muttergesellschaft zurechenbare Nettogewinn belief sich auf RMB 16,60 Mrd., was einem Anstieg von 12,8 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der Netto-Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit belief sich auf RMB 25,26 Mrd., was einem Zuwachs von 24,7 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht.

Casarte steigert weiter seine Marktanteile durch Innovation von Marke und Produkten

Casarte, die Premiummarke von Haier, konnte auch 2023 ihre führende Position auf dem Markt für High-End-Geräte halten. Casarte steigerte ihre Marktanteile in China in verschiedenen Geschäftssegmenten des Premiummarktes: Laut GfK China Market Monitor verzeichnete Casarte einen Marktanteil von 50 % bei Kühlschränken mit einem Preis von über RMB 15.000, von 84 % bei Waschmaschinen mit einem Preis von über RMB 10.000 und von 28 % bei Klimageräten mit einem Preis von über RMB 15.000.

Außerdem konnte Haier Smart Home seine Marktanteile in den Segmenten Kühlschränke und Waschmaschinen weiter ausbauen, obwohl sich der Markt für Haushaltsgeräte im Jahr 2023 nicht wie erwartet erholte. In China stieg der Marktanteil von Haier bei Kühlschränken sogar auf 45,2 %, während der Marktanteil bei Waschmaschinen auf 47,5 % zulegte. Auch das Segment Klimaanlagen von Haier erzielte im Berichtsjahr einen Umsatz- und Gewinnanstieg mit einem Marktanteil von 37 % in China bei High-End-Produkten mit einem Preis von RMB 10.000 und mehr. Darüber hinaus verzeichnete der Klimaanlagen-Geschäftsbereich einen Anstieg der Betriebsgewinnmarge um 1,4 Prozentpunkte dank eines 20%igen Wachstums im Wärmepumpengeschäft, in dem das Unternehmen ebenfalls sein Potenzial entfaltet hat.

Haier Smart Home hat Nachhaltigkeit und ESG in seine Unternehmensstrategie und Produktion integriert, um einen aktiven Beitrag zur „green Revolution“ zu gewährleisten. Deshalb hat das Unternehmen im Berichtsjahr sein Geschäft im Bereich „Smart Building“ weiter ausgebaut, indem es emissionsarme „smart“ Produkte für Gebäude, wie Lösungen für Wärmepumpenenergie, Energiemanagement und intelligente Gebäudesteuerung, entwickelt hat.

Überseegeschäft steigt um 7,6 %

Der Jahresumsatz des Überseegeschäfts von Haier Smart Home belief sich im Jahr 2023 auf RMB 136,41 Mrd. und erzielte damit in vielen Ländern ein besseres Wachstum als der Branchendurchschnitt – dank der weiterhin erfolgreichen Premium-Markenstrategie.

Im europäischen Markt verzeichnete Haier Smart Home 2023 mit einem Umsatzwachstum von 23,9 % das schnellste Marktwachstum in acht aufeinanderfolgenden Jahren, obwohl die Branche um 4 % zurückging.

Wie bereits im dritten Quartal 2023 angekündigt, hat Haier Smart Home im Berichtszeitraum mit dem Bau des Ökoparks in Ägypten und der Produktionsstätte für Küchengeräte in Pakistan begonnen. Mit der Fertigstellung dieser Projekte wird Haier Smart Home über mehr Produktionskapazitäten verfügen, mehr Produktlösungen entwickeln, die die Bedürfnisse der lokalen Nutzer besser erfüllen, und somit das Potenzial der Überseemärkte weiter ausbauen.

Ausschüttungsquote soll auf 45 % erhöht werden

Für das Geschäftsjahr 2023 hat der Vorstand vorgeschlagen, die Dividendenausschüttungsquote auf 45 % zu erhöhen. Für die Geschäftsjahre 2024-2026 hat das Unternehmen außerdem einen Plan für die Aktitonärsrendite formuliert, der eine schrittweise Erhöhung der Ausschüttungsquote auf 50 % und sogar mehr vorsieht (insbesondere für die Geschäftsjahre 2025 und 2026). Dieser Vorschlag steht noch unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die bevorstehende Hauptversammlung im Juni. Der Vorschlag unterstreicht ebenfalls die stabile Geschäftstätigkeit des Unternehmens, seine Profitabilität sowie die Bedeutung der Aktionäre für Haier und soll das Vertrauen des Marktes in das Unternehmen stärken.

Kostenquote um 0,23 Prozentpunkte weiter optimiert

Die digitale Transformation ist für Haier Smart Home ein wichtiger Faktor, um die Dynamik seiner Entwicklung zu steigern und die Effizienz des Unternehmens in den Bereichen Marketing, Forschung und Entwicklung, Kosten und Umsatz zu verbessern. So konnte Haier Smart Home insbesondere die Effizienz seines Distributionsmanagements, der Bestandsverwaltung und des Retail-Geschäfts durch die Digitalisierung seiner Distributions- und Einzelhandelssysteme verbessern. Der Gesamtumsatz der Einzelhandelsgeschäfte, die ihre Marketingsysteme erfolgreich digitalisiert haben, stieg im Berichtsjahr um 22 %.

Geschäftsbereich Smart Home Living mit Premiummarke SAN YI NIAO (ehemals Three-Winged Bird) weiter ausgebaut

Im September 2020 führte Haier Smart Home seine exklusive Marke für Smart Home-Szenarien SAN YI NIAO ein. Nach nur drei Jahren konnte SAN YI NIAO fast 1.500 neue Geschäfte in China eröffnen und die Verkaufseffizienz kompletter Produktsets durch lokalisierte kundenspezifische Szenarien und professionelle Zustelldienste steigern. Im Jahr 2023 stieg der Einzelhandelsumsatz von SAN YI NIAO um 84 %, wobei über 60 % des Umsatzes auf Komplettlösungen zurückzuführen sind.

Haier Smart Home konnte sich auch im abgelaufenen Geschäftsjahr durch ein starkes globales Branding und die Einführung von Smart-Home-Technologien zu einem erstklassigen Unternehmen für Smart-Home-Geräte weltweit entwickeln und so neue Geschäftsmöglichkeiten schaffen, wie z. B. „Smart Buildings“. Das Unternehmen hat durch die Umsetzung verschiedener strategischer Maßnahmen, wie z. B. den Aufbau der Produktforschung und -entwicklung, die Verbesserung und Integration der Wertschöpfungskette und die Ausweitung der Vertriebskanäle, eine solide Basis geschaffen, um auch zukünftig eine langfristige und stabile Entwicklung zu gewährleisten.

Der Geschäftsbericht 2023 (englisch) ist online unter https://smart-home.haier.com/en/ verfügbar.



IR Kontak:

Haier Smart Home Hong Kong

T: +852 2169 0000

Email: ir@haier.hk

Presse Kontakt:

CROSS ALLIANCE communication GmbH

Sara Pinto

Sven Pauly

pi@crossalliance.de

T: +49 (0) 89 1250903 35



Über Haier Smart Home Co., Ltd.:

Haier ist ein weltweit führender Hersteller von Haushaltsgeräten mit Schwerpunkt auf Smart-Home-Lösungen und kundenindividueller Anfertigung. Haier Smart Home Co., Ltd. entwickelt, produziert und vertreibt eine große Bandbreite von Haushaltsgeräten. Dazu gehören Kühlschränke, Gefrierschränke, Waschmaschinen, Klimaanlagen, Wassererhitzer, Küchengeräte sowie kleine Haushaltsgeräte und ein umfangreiches Angebot an intelligenten Haushaltsgeräten. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über führende Haushaltsmarken wie Haier, Casarte, Leader, GE Appliances, Candy, AQUA und Fisher & Paykel. Haier Smart Home Co., Ltd. hat die Smart Home Experiential Cloud eingeführt, die Haushalte, Benutzer, Unternehmen und Ökosystempartner miteinander verbindet, welche die Integration von Haiers Online, Offline und Micro-Store Geschäften erleichtert und die Interaktion der Nutzer unterstützt, um das Nutzererlebnis weiter zu optimieren.

