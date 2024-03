Verbio: Der Bundesrat macht den Weg für reinen Biodiesel frei. Mit seinem „verbiodiesel“ steht der Konzern parat!

Der Bundesrat hat den Weg für reinen Biodiesel an den Tankstellen freigemacht. Verbio bietet mit seinem „verbiodiesel“ aus Rapsöl das passende Produkt an. Zudem lässt der Druck durch die Billig-Importe von falsch etikettiertem Biodiesel nach, wie der CEO zuletzt mit sinkenden Lagerbeständen und besseren Preisen andeutete. Ab 2025 könnte Verbio wieder wachsen und hätte ein KGV25e von 11,6. Daraus erwächst für die Aktie ein deutliches Erholungspotenzial!

Bundesrat ebnet den Weg für reinen Biodiesel. Verbio hat mit „verbiodiesel“ das passende Produkt!

Am 22.03.24 machte der Bundesrat den Weg für reinen Biodiesel an Tankstellen frei. Zukünftig wird der LKW- und Autofahrer auch die Möglichkeit haben, Biodiesel zu tanken, der komplett ohne Erdöl hergestellt wurde. Stattdessen stammt er aus der Verarbeitung von Abfallstoffen sowie Pflanzenölen. Sogenannte paraffinische Kraftstoffe sollen sich mehr durchsetzen, weil sie gerade bei der gewerblichen Nutzung auf Interesse stoßen dürften, um die CO2-Emissionen zu reduzieren. Ein Profiteur des Beschlusses ist Verbio. Denn das Unternehmen ist auf die Einführung vorbereitet. Mit „verbiodiesel“ verfügt man seit Jahren über ein Produkt, das überwiegend aus Rapsöl sowie Fettsäuren hergestellt wird. Gegenüber fossilem Diesel kann „verbiodiesel“ die CO2-Emissionen um 70 % senken. Für das Produkt und die Technologie von Verbio spricht auch, dass nur hochwertige Koppelprodukte bei der Herstellung entstehen, die wieder in den Produktionsprozess gelangen oder zu Pharmaglycerin und Phytosterol verarbeitet werden.

