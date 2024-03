dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Weiterer Rekord in Sicht

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - WEITERER REKORD ERWARTET - Am letzten Handelstag der verkürzten Karwoche knüpft der Dax wohl an seine siebentägige Gewinnserie an. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am Gründonnerstag knapp zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start 0,2 Prozent höher auf 18 521 Punkte. Damit winkt ein weiterer Höchststand - zehn Punkte über dem bisherigen Rekord vom Vortag. Auch an der Wall Street waren die wichtigsten Indizes nach der jüngsten Verschnaufpause wieder in Gang gekommen. Für eine Fortsetzung der Rekordjagd reichte es in S&P 500 und Dow Jones allerdings nicht ganz.

USA: - KRÄFTIGE KURSGEWINNE - Nach drei schwächeren Börsentagen ist der US-Leitindex Dow Jones Industrial am Mittwoch wieder gestiegen. Anleger nutzten die etwas niedrigeren Kurse zum Einstieg, die Gewinne waren breit gestreut. Vor allem im späten Handel zogen die Kurse an. Das Börsenbarometer schloss 1,22 Prozent höher bei 39 760,08 Punkten. Damit liegt der Dow wieder in unmittelbarer Reichweite zum Rekordhoch vom Donnerstag. Rückenwind für Aktien gab es zur Wochenmitte vom US-Anleihenmarkt, wo die Renditen nachgaben. Am Freitag werden wichtige Hinweise zur Entwicklung der Inflation in den USA veröffentlicht.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben auch am Donnerstag keine einheitliche Richtung eingeschlagen. Der Tokioter Leitindex Nikkei-225 schloss 1,5 Prozent tiefer. Am Vortag hatte die Yen-Schwäche noch für Rückenwind und deutliche Kursgewinne am Aktienmarkt gesorgt. Freundlicher war die Stimmung am Donnerstag hingegen in China. Dort legte der CSI 300 zuletzt um 0,9 Prozent zu. Der Hongkonger Hang Seng gewann rund 1,5 Prozent.

DAX 18477,09 0,50 XDAX 18545,41 0,96 EuroSTOXX 50 5081,74 0,35 Stoxx50 4415,44 0,15 DJIA 39760,08 1,22 S&P 500 5248,49 0,86 NASDAQ 100 18280,84 0,39

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 133,20 -0,12%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0822 -0,06 USD/Yen 151,38 0,04 Euro/Yen 163,77 0,01

ROHÖL:

Brent 86,41 0,32 USD WTI 81,81 0,46 USD

