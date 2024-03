Aktuelle Analyse am Freitag: Covestro im Stimmungstest

StockPulse sammelt und analysiert in Echtzeit täglich mehrere Millionen Meinungen und Kommentare zu Aktien aus aller Welt. Aus diesem gigantischen Datenschatz lassen sich mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz wertvolle Sentiment-Daten zu einzelnen Titeln wie Covestro ableiten und zu präzisen Stimmungsanalysen verdichten. Im Fokus unserer Analysen steht heute auch die Aktie von Covestro, die auch Bestandteil des intelligenten Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8) ist.

1. Branchenvergleich Aktienkurs:

Covestro erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 32,91 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Chemikalien"-Branche sind im Durchschnitt um -0,57 Prozent gefallen, was eine Outperformance von +33,48 Prozent im Branchenvergleich für Covestro bedeutet. Der "Materialien"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -0,57 Prozent im letzten Jahr. Covestro lag 33,48 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einer positiven Einschätzung in dieser Kategorie.

2. Dividende:

Das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs wird üblicherweise als Dividendenrendite angegeben. Der Wert kann börsentäglichen Schwankungen unterliegen und ist somit eine sich dynamische verändernde Kennzahl. Covestro liegt mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent aktuell unter dem Branchendurchschnitt. Die "Chemikalien"-Branche hat einen Wert von 6,03, wodurch sich eine Differenz von -6,03 Prozent zur Covestro-Aktie ergibt. Auf der Basis dieses Resultats bekommt die Aktie von der Redaktion eine negative Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

3. Technische Analyse:

Eine Betrachtung der charttechnischen Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts kann dazu genutzt werden, den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Schauen wir uns den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Covestro-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen an. Dieser Wert beträgt aktuell 49,14 EUR. Damit liegt der letzte Schlusskurs (50,7 EUR) auf ähnlichem Niveau (Unterschied +3,17 Prozent). Wir geben der Aktie auf dieser Basis daher eine neutrale Einschätzung Wie sieht diese Rechnung aus, wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage bestimmt? Für diesen (48,72 EUR) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt (+4,06 Prozent Abweichung). Die Covestro-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einer neutralen Einstufung belegt. Die Covestro-Aktie erhält für die einfache Charttechnik in Summe somit eine neutrale Bewertung.

4. Fundamental:

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Covestro liegt bei einem Wert von 8,73. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Chemikalien" (KGV von 97,55) unter dem Durschschnitt (ca. 91 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Covestro damit unterbewertet und erhält folglich eine positive Einschätzung auf dieser Stufe.

5. Relative Strength Index:

Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der Covestro ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Covestro-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 16,09, was eine positive Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 47,29, der für diesen Zeitraum eine neutrale Einstufung bedingt. Daraus resultiert ein positives Gesamtergebnis für den Relative Strength Indikator.

6. Sentiment und Buzz:

Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Covestro konnte in den vergangenen vier Wochen eine Aufhellung des Stimmungsbildes verzeichnet werden. Daher stufen wir die Aktie hierfür positiv ein. Bei der Kommunikationsfrequenz wurde weder eine Zunahme noch eine Abnahme and Diskussionsbeiträgen festgestellt. Insgesamt erhält Covestro auf dieser Stufe daher eine positive Einschätzung.

Insgesamt, unter Berücksichtigung aller analysierter Faktoren, bewerten wir die Covestro-Aktie aktuell als positives Investment.

Weitere Details zur Covestro-Aktie:

Kurs: 50,7 EUR -1,65 Prozent (SP-Indikation, Stand: 28.03.2024 00:00:00)

ISIN: DE0006062144

Sektor: Materials

Heimat-Börse: Xetra

Bloomberg Ticker: 1COV:GR

