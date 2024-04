AKTIEN-FLASH: Daimler Truck und Volvo nach US-Daten schwach

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Daimler Truck sind am Mittwoch unter Druck geraten. Sie büßten 2,8 Prozent auf 45,35 Euro ein. An der Stockholmer Börse verloren Volvo 2,7 Prozent. Mit Blick auf beide Aktien sprach ein Händler von Gewinnmitnahmen nach hohen Kursgewinnen im Februar und März. Die Gewinnmitnahmen seien von rückläufigen Aufträgen in den USA ausgelöst worden.

Die Zahl der Aufträge für schwere Lastkraftwagen, sogenannte Class 8 Trucks, ist im März im wichtigen Markt Nordamerika auf den niedrigsten Stand seit sieben Monaten gefallen. Es war zugleich der größte monatliche Rückgang seit Dezember 2023, wie der Branchendienst FTR am Vorabend gemeldet hatte./bek/men