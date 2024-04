AKTIEN IM FOKUS: Stoltenberg treibt Rüstungsaktien - Metzler zu Rheinmetall

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach Rekordständen am Vortag stehen Aktien von Rüstungsunternehmen auch am Mittwoch im Fokus. Denn geht es nach dem Willen von Generalsekretär Jens Stoltenberg, soll die Nato eine deutlich größere Rolle bei der Unterstützung der Ukraine bekommen. Unter anderem will er in diesem Zusammenhang die Bündnispartner dazu bewegen, der Ukraine für die kommenden fünf Jahre militärische Unterstützung im Wert von 100 Milliarden Euro zuzusagen.

Das werteten Händler positiv für Rheinmetall , Hensoldt und Renk . Einer von ihnen sagte: "Die Nachricht hat den Markt kurz vor gestrigem Handelsschluss erreicht, daher könnten Rüstungsaktien zumindest zum Börsenstart davon leicht profitieren."

Auf der Handelsplattform Tradegate ging es vorbörslich allerdings für die Rheinmetall-Aktie im Vergleich zum Xetra-Schluss um 0,7 Prozent auf 531,20 Euro nach oben. Sie dürfte zudem davon profitieren, dass das Bankhaus Metzler das Kursziel der Aktie von 550 auf nun 705 Euro anhob. Das ist aktuell das höchste Kursziel am Markt./mis

Renk gewannen 1,8 Prozent auf 37,11 Euro, während Hensoldt minimal nachgaben./ck/mis