Tagesausblick für 05.04.: DAX pausiert. Auto1 Group und Delivery Hero zweistellig aufwärts

Der DAX® bewegte sich heute in einer Bandbreite zwischen 18.340 und 18.430 Punkten. Zwar gaben die US-Börsen den Notierungen etwas Rückenwind und schoben den DAX® zum Handelsschluss ans obere Ende der Range. Der jüngste Zinsanstieg an den Anleihemärkten drückt jedoch auf die Kauflaune. Morgen stehen eine Reihe von Wirtschaftsdaten zur Veröffentlichung an. Zudem blicken einige Investoren schon auf die nächste Woche. Dann startet in den USA die Berichtssaison.

Nach den teils kräftigen Schwankungen in den zurückliegenden Tagen hat sich die Lage an den Anleihemärkten heute etwas beruhigt. Die Renditen 2-jähriger und 10-jähriger Staatspapiere pendelten mehrheitlich in einer engen Range um den Schlussstand von gestern. Der Goldpreis schielte kurzzeitig über die Marke von 2.300 US-Dollar und schloss bei rund 2.295 US-Dollar. Die Notierung für eine Feinunze Silber setzte sich oberhalb von 27 US-Dollar fest. Der Ölpreis legte nach der starken Performance in den zurückliegenden Tagen heute eine Pause ein. Die 90 US-Dollar-Marke bleibt für das Barrel Brent Crude Oil jedoch weiterehin in greifbarer Nähe.

Unternehmen im Fokus

Die Autobauer BMW, Mercedes-Benz, Porsche und VW gaben nach guten Pkw-Verkaufszahlen aus China Gas. Gefragt waren zudem Finanztitel wie Commerzbank und Deutsche Bank. Kommende Woche läuten US-Banken die Berichtssaison ein. Der Sektor könnte somit in den kommenden Tagen weiter im Fokus stehen. Rückversicherer wie Hannover Rück. und Münchener Rück drehen in eine Konsolidierung. Negative Analystenkommentare drückten auf den Kurs von Aixtron. Auto1 Group sprang nach Bekanntgabe der Geschäftszahlen zweistellig nach oben. Der Industrie-Recycler Befesa erreicht im frühen Handel das Dezemberhoch. Kommt nun eine nachhaltige Trendwende? Spekulationen über das Interesse eines aktivistischen Investors trieben die Aktie von Delivery Hero zweistellig nach oben. Jungheinrich erreichte den höchsten Stand seit Anfang 2023. Hugo Boss sackte auf das Jahrestief von EUR 50,60. Kippt die Aktie unter diese Marke, droht eine Verkaufswelle bis EUR 46,10. Compugroup und Siemens Energy profitierte von positiven Analystenkommentaren. Thyssenkrupp Nucera sank auf EUR 13 und markierte damit ein neues Allzeittief.

Apple stabilisiert sich anfänglich auf Höhe der 61,8%-Retracementlinie bei 169,20 USD. Meta Platforms markierte im frühen Handel ein neues Allzeithoch. Tesla konnte sich anfänglich weiter vom gestrigen Tief distanzieren.

Wichtige Termine: