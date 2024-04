EQS-Adhoc: The Platform Group AG veröffentlicht vorläufige Geschäftszahlen 2023

EQS-Ad-hoc: The Platform Group AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/Jahresergebnis

The Platform Group AG veröffentlicht vorläufige Geschäftszahlen 2023



05.04.2024 / 11:27 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





The Platform Group AG veröffentlicht vorläufige Geschäftszahlen 2023 Düsseldorf, 05. April 2024. The Platform Group AG (ISIN DE000A200QEFA1, „TPG“) hat auf Basis ungeprüfter, vorläufiger pro-forma-Zahlen die Prognosen für das Geschäftsjahr 2023 erreicht bzw. übertroffen. Das pro-forma Bruttowarenvolumen (GMV, fortgeführte Aktivitäten) stieg auf 705 Mio. Euro (2022: 591 Mio. Euro, Prognose: 700 Mio. Euro). Der pro-forma Nettoumsatz lag bei 440,8 Mio. Euro (2022: 387,4 Mio. Euro, Prognose: 440 Mio. Euro). Das bereinigte EBITDA (pro-forma, fortgeführte Aktivitäten) verbesserte sich auf 22,6 Mio. Euro (2022: 11,9 Mio. Euro, Prognose: 20 Mio. Euro).

Das Konzernergebnis (pro-forma) erreichte 26,9 Mio. Euro (2022: 21,5 Mio. Euro) und lag über den Erwartungen. Das Ergebnis pro Aktie (pro-forma) lag im Geschäftsjahr 2023 bei 1,50 Euro (2022 pro-forma: 1,12 Euro). Das Ergebnis pro Aktie liegt damit über den Erwartungen.

Der Vorstand der Gesellschaft bestätigt die getätigte Prognose für das Gesamtjahr 2024.



Hinweis: Im Geschäftsjahr 2023 erfolgte die Zusammenlegung der The Platform Group GmbH & Co. KG mit der früheren fashionette AG. Aus diesem Grund werden pro-forma-Zahlen bereitgestellt, in denen die Geschäftstätigkeit sämtlicher Konzerngesellschaften seit dem 1. Januar 2022, vergleichbar mit dem Geschäftsjahr 2023, ganzjährig konsolidiert dargestellt werden. Die Darstellung der konsolidierten pro-forma-Finanzinformationen der Gesellschaft erfolgt ausschließlich zu illustrativen Zwecken. In den pro-forma-Ergebnissen sind Erträge aus Kaufpreisallokation von 25,3 Mio. Euro (2023) und 25,5 Mio. Euro (2022) enthalten und in der Position Sonstige Erträge ausgewiesen.



Kontakt:

Investor Relations

Reinhard Hetkamp, CFO und Leiter IR

ir@the-platform-group.com

Schloss Elbroich | Am Falder 4 | 40589 Düsseldorf | Deutschland

corporate.the-platform-group.com

Ende der Insiderinformation

05.04.2024 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



Sprache: Deutsch Unternehmen: The Platform Group AG Schloss Elbroich, Am Falder 4 40589 Düsseldorf Deutschland E-Mail: ir@the-platform-group.com Internet: https://the-platform-group.com/ ISIN: DE000A2QEFA1 WKN: A2QEFA Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1874445

Ende der Mitteilung EQS News-Service

1874445 05.04.2024 CET/CEST