Aktien Asien/Pazifik: Gewinne in Tokio und Verluste in China

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Die größeren asiatischen Börsen haben zum Wochenbeginn keine einheitliche Richtung gefunden. Während es am Montag in Japan mit den Kursen aufwärts ging, gaben die Notierungen an Chinas Börsen überwiegend nach.

Der japanische Leitindex Nikkei-225 schloss 0,9 Prozent höher auf 39 347,04 Punkte. Der Index pendelt seit Wochen schon um die runde Marke von 40 000 Zählern. In Tokio zählten die Papiere von Stromversorgern, Elektronikunternehmen und Fahrzeugbauer zu den größten Gewinnern.

Anders in China, der CSI 300 mit den wichtigsten Werten der chinesischen Festlandbörsen verlor 0,88 Prozent auf 3536,41 Zähler. Der Hang Seng der Sonderverwaltungszone Hongkong lag zuletzt mit rund 16 700 Punkten moderat im Minus.

In Australien gab es wenig Bewegung. Das Börsenbarometer S&P/ASX 200 schloss 0,20 Prozent höher auf 7789,10 Punkte./bek/nas