Aktien Europa: Kurse erholen sich etwas nach schwachem Freitag

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Moderate Kursgewinne haben zum Wochenauftakt das Bild an Europas Aktienmärkten gezeichnet. Analysten zufolge handelt es sich um den Versuch einer kleinen Erholung nach dem stärkeren Rücksetzer am Freitag. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 hatte am Freitag gut ein Prozent eingebüßt und legte am Vormittag um 0,3 Prozent auf 5031 Punkte zu.

Mit dem bislang robusten Wochenauftakt habe der europäische Leitindex ein Abrutschen unter die markante Marke von 5000 Punkten vermieden, schrieb Analyst Pierre Veyret vom Broker ActivTrades. Die Stimmung am Markt sei unverändert gut, auch wenn sich Anleger zuletzt mit Käufen zu hohen Bewertungen zurückgehalten hätten.

Analog zum EuroStoxx 50 konnte sich der französische Cac 40 über der 8000er Marke halten, zuletzt ging es um 0,5 Prozent auf 8098 Punkte nach oben. Hier zählten die Autotitel Renault und Stellantis zu den größten Gewinnern.

Der britische FTSE 100 trat mit 7910 Zählern quasi auf der Stelle. Zu den Gewinnern im "Footsie" zählten die Papiere von Bergbaukonzernen wie Rio Tinto , Endeavour Mining , Glencore und Anglo American . Sie profitierten von steigenden Preise für Industriemetalle.

In Amsterdam verloren Ahold Delhaize 1,7 Prozent, nachdem die französische Investmentbank die Papiere des Einzelhandelskonzerns auf "Underperform" abgestuft hat.

An der Osloer Börse sprangen die Aktien von Nordic Semiconductor um fast 10 Prozent nach oben. Die US-Bank JPMorgan riet in einer Ersteinschätzung dazu, die Aktien des Chip-Herstellers im Portfolio überzugewichten./bek/nas