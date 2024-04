Aktien New York: Träger Wochenstart

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Anleger an den US-Aktienmärkten haben es zu Beginn der neuen Börsenwoche ruhig angehen lassen. Der Dow Jones Industrial stieg am Montag im frühen Handel um 0,01 Prozent auf 38 906,35 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,01 Prozent auf 5205,04 Punkte hinauf. Der technologielastige Nasdaq 100 gewann 0,02 Prozent auf 18 111,58 Punkte.

Die Hängepartie auf hohem Niveau dürfte sich in der neuen Woche fortsetzen. Bremsend wirkt der Renditeanstieg am Anleihenmarkt. Die Verzinsung zehnjähriger US-Staatspapiere stieg mit 4,47 Prozent auf den höchsten Stand seit November vergangenen Jahres. Die Hoffnung auf sinkende Leitzinsen der US-Notenbank Fed ist also gedämpft./edh/he