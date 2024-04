Original-Research: Bike24 Holding AG (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: Bike24 Holding AG - von Montega AG Einstufung von Montega AG zu Bike24 Holding AG Unternehmen: Bike24 Holding AG ISIN: DE000A3CQ7F4 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 08.04.2024 Kursziel: 2,80 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Tim Kruse (CFA), Nils Scharwächter Roadshow Feedback: Marktumfeld bleibt herausfordernd - Ausblick auf 2024 impliziert Anfänge einer Normalisierung Nachdem die BIKE24 Holding AG am 22. März den Geschäftsbericht veröffentlicht hat, haben wir vergangene Woche gemeinsam mit dem CFO und dem IR eine virtuelle Roadshow veranstaltet, auf der sich die Gespräche im Wesentlichen um die Fokusthemen Normalisierung des Marktumfelds, die Working Capital-Entwicklung sowie die Liquiditätssituation drehten. In Summe zeigte sich BIKE u.E. vorsichtig optimistisch. Mit den zahlreichen negativen Branchenmeldungen (z.B. Insolvenzen) sowie Pressemitteilungen von BIKE (u.a. Prognoseanpassungen, außerordentlich hohe Wertberichtigungen) kann die Markt- und Geschäftsentwicklung in 2023 in Summe als enttäuschend angesehen werden. Daher stand insbesondere der Blick nach vorn - also auf 2024 und darüber hinaus - im Fokus, zu dem sich der CFO zuversichtlich zeigte. Anfängliche Normalisierung - in sämtlichen Regionen Rückkehr auf den Wachstumspfad erwartet: Neben der sich abzeichnenden Nachfrageerholung in bestehenden Märkten dürfte insbesondere der wachsende Umsatzanteil der Kompletträder die Top Line zurück auf den Wachstumspfad führen. Wir erwarten für das Q1 aufgrund eines volumenstarken Vorjahresquartal einen weiteren YoY-Erlösrückgang, jedoch bei zeitgleich deutlich verbesserter EBITDA-Marge. Während der Konzernumsatz um etwa 13% zurückgegangen ist, bewiesen die Kompletträder mit einer Steigerung von ca. 25% Stärke. In der Folge betrug der Erlösanteil bereits rd. 19% (vgl. 22: 13%) und dürfte nach den Erwartungen von BIKE erneut einen deutlichen Zuwachs verzeichnen (MONe: 23%). Lagerbestand weiter reduziert - Working Capital auf dem Weg der Normalisierung: Mit einem signifikanten Rückgang der Vorräte (-15,4% yoy) belief sich der Bestand auf 71,3 Mio. EUR, was in Relation zum Umsatz 31,5% entspricht. Hier avisiert das Management eine mittelfristige Zielgröße von 25% der Erlöse und stellt damit auch absolut gesehen einen weiteren CF-fördernden Vorratsabbau in Aussicht. Wenngleich sich BIKE hierzu mit Blick auf den Verlauf des Q1 positiv zeigte, sind das 2. sowie 3. Quartal von zentraler Bedeutung. Die Visibilität hierzu dürfte u.E. in den kommenden zwei Monaten ansteigen. Investitionen auf dem Prüfstand - neue Finanzierungskonditionen gesichert: Wie im Comment vom 4. März geschrieben, dürfte die Finanzierung von dem Impairment (61,7 Mio. EUR) unberührt sein. Die neu verhandelten Covenants sehen eine stetige Mindestliquidität vor (Cash-Bestand zum 31.12.: 18,4 Mio. EUR), wohingegen die jeweilige EBITDA-Untergrenze vorerst ausgesetzt und erst ab Q4/24 wieder aufgenommen wird. Mit einer quartalsweisen Kredittilgung von 2 Mio. EUR dürften u.E. Investitionen und absatzfördernde Marketingmaßnahmen noch stärker auf dem Prüfstand stehen als bisher. Das Management betonte in diesem Zusammenhang, die Financial Covenants sowohl in einem realistischen als auch pessimistischen Szenario komfortabel einhalten zu können und strebt zudem eine langfristige Refinanzierung über den 30.4.25 hinaus an. Fazit: Nachdem das Jahr 2023 primär von negativem Newsflow geprägt war, zeigte sich das Unternehmen vorsichtig optimistisch, dass die Branche und insbesondere BIKE die Talsohle bereits überschritten hat. Wenngleich eine vollständige Normalisierung auf ein Vor-Corona-Niveau in 2024 vorerst ausbleiben dürfte, sollte sich eine sukzessive Stabilisierung des Marktumfelds u.E. auch in den künftigen Kennzahlen widerspiegeln. Aufgrund der neu verhandelten Finanzierungsbedingungen dürfte vorwiegend die Cash-Generierung in der Hauptsaison (Q2 und Q3) im Fokus stehen. Wir bestätigen sowohl unser Rating als auch das Kursziel von 2,80 EUR je Aktie. 