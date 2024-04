ROUNDUP/Aktien Europa Schluss: Kursgewinne zum Wochenauftakt

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Europas wichtigste Aktienmärkte sind zu Beginn der neuen Börsenwoche fester aus dem Handel gegangen. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 schloss am Montag 0,62 Prozent höher bei 5046,05 Punkten. Der französische Cac 40 gewann 0,72 Prozent auf 8119,30 Zähler. Der britische FTSE 100 legte um 0,41 Prozent auf 7943,47 Punkte zu.

Mit dem robusten Wochenauftakt habe der europäische Leitindex ein Abrutschen unter die markante Marke von 5000 Punkten vermieden, schrieb Analyst Pierre Veyret vom Broker Activtrades. Die Stimmung am Markt sei unverändert gut, auch wenn sich Anleger zuletzt mit Käufen zu hohen Bewertungen zurückgehalten hätten.

Rohstoffwerte waren europaweit am stärksten gefragt. Sie profitierten von steigenden Preise für Industriemetalle. So stiegen die Aktien der Bergbaukonzerne Rio Tinto um 4,2 Prozent und jene von Anglo American um 3,2 Prozent. Am meisten gemieden wurden Papiere aus den Sektoren Medien sowie Nahrung und Getränke.

Unter den Einzelwerten sorgten die Aktien von Atos mit einem Kursaufschlag von fast 19 Prozent für Furore. Dabei stützte offenbar die Nachricht, dass der Finanzinvestor Butler Industries einem Konsortium zur Rettung des hochverschuldeten französischen IT-Dienstleisters beitritt.

Die Anteilscheine von Ahold Delhaize verloren 0,9 Prozent, nachdem die französische Investmentbank Exane BNP die Papiere des Einzelhandelskonzerns auf "Underperform" abgestuft hatte.

An der Osloer Börse sprangen die Aktien von Nordic Semiconductor um elf Prozent nach oben. Die US-Bank JPMorgan riet in einer Ersteinschätzung dazu, die Aktien des Chip-Herstellers im Portfolio überzugewichten./edh/he