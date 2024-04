Die meistgehandelten Produkte: Marktvertrauen in Automobil- und DAX®-Strategien

In der heutigen Handelssession zeigt der DAX® Stabilität und notierte bei 18209,78 Punkten. Investoren spiegeln ihr Vertrauen in den Markt wider, indem sie insbesondere auf Automobil-Unternehmen und auf den DAX® selbst setzen. Blickt man auf die Knock-Out-Optionsscheine, sind es vor allem Calls auf den DAX®, die Aufmerksamkeit erregen.

Die Hebelprodukte mit verschiedenen Knock-Out-Barrieren lassen eine Strategie erkennen, die auf anhaltende Kursgewinne des Leitindex setzt. Derweil offenbart die gehandelte Anzahl der Gold Calls die Neigung der Anleger, in unsicheren Zeiten auch auf klassische Sicherheitswerte zu vertrauen. Im Bereich der Optionsscheine fällt der Blick auf Automobil-Calls. Dies könnte ein Indikator für Wachstumspotenzial im Bereich Automobil sein.

Faktor-Optionsscheine verdeutlichten erneut, dass Anleger die Marktstimmung genau im Auge behalten und bereit sind, auf Wachstum und Fortschritt zu setzen. Das Volumen von Jungheinrich-Long Trades könnten auf eine zuversichtliche Erwartungshaltung in die Zukunftsfähigkeit und Innovationskraft des Unternehms und der Materialflusstechnik Sparte hinweisen.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Knock-Out-Optionsscheine



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag DAX® Call HD2PU9 2,65 18209,78 Punkte 17960,80 Punkte 30,51 Open End DAX® Put HC6VUW 5,49 18209,78 Punkte 18727,71 Punkte 34,66 Open End DAX® Call HD2TX2 1,02 18209,78 Punkte 18123,40 Punkte 175,83 Open End Gold Call HD4FWF 8,72 2364,92 USD 2270,64 USD 24,70 Open End Rheinmetall Call HD4781 5,26 518,60 EUR 469,36 EUR 9,94 Open End

Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Hebel Letzter Bewertungstag Daimler Truck Call HD3868 3,03 45,63 EUR 44,00 EUR 11,90 19.06.2024 BMW Call HC30P8 0,66 114,33 EUR 110,00 EUR 17,97 19.06.2024 DAX® Call HD3CNU 1,54 18195,00 Punkte 18400,00 Punkte 49,53 30.04.2024 BioNTech Call HD14KT 0,40 89,43 USD 95,00 USD 21,95 19.06.2024 Rheinmetall Call HD3B9Y 1,88 519,40 EUR 650,00 EUR 18,06 18.09.2024

Faktor-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Faktor Letzter Bewertungstag Rheinmetall Long HD3X9T 9,21 516,60 EUR 429,08 EUR 7 Open End Rheinmetall Long HD3X9V 10,72 516,60 EUR 373,84 EUR 3 Open End Rheinmetall Long HD367J 19,23 516,60 EUR 420,56 EUR 4 Open End HENSOLDT Long HC64UD 4,32 38,94 EUR 31,52 EUR 4 Open End Jungheinrich Long HC3M12 9,84 38,93 EUR 19,39 EUR 2 Open End

