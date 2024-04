EQS-News: Mainz Biomed gibt die Finanzergebnisse für das Jahr 2023 bekannt

Emittent / Herausgeber: Mainz BioMed N.V. / Schlagwort(e): Jahresergebnis

Mainz Biomed gibt die Finanzergebnisse für das Jahr 2023 bekannt

Umsätze mit ColoAlert® stiegen im Jahresvergleich um 69%; Verlust entsprach dem des Vorjahresniveaus; verfügbare Barmittel zum Jahresende in Höhe von 7,1 Millionen USD

BERKELEY, USA – MAINZ, Deutschland – 09. April 2024 — Mainz Biomed N.V. (NASDAQ:MYNZ) („Mainz Biomed“ oder das „Unternehmen“), ein molekulargenetisches Diagnostikunternehmen, das sich auf die Krebsfrüherkennung spezialisiert, hat heute die Finanzergebnisse für das Geschäftsjahr bekannt gegeben, das zum 31. Dezember 2023 endete.

„Im vergangenen Geschäftsjahr haben wir einige wichtige Fortschritte für unser Unternehmen erzielt. Herausragend waren die bahnbrechenden Ergebnisse unserer ColoFuture- und eAArly-DETECT-Studien, die eine außerordentliche statistische Signifikanz für die Erkennung von Darmkrebs und fortgeschrittene Adenome belegten, einer Art präkanzeröse Polypen, die als Vorstufe von Darmkrebs gelten“, kommentierte Guido Baechler, Chief Executive Officer von Mainz Biomed. „Dieses exzellente Ergebnis bestätigt auch, dass das Studiendesign unserer mit Spannung erwarteten FDA-Zulassungsstudie (FDA PMA) ReconAAsense sehr gut konzipiert sein dürfte, um unseren Darmkrebstest für zuhause als leistungsstärksten seiner Art zu positionieren. Wenn wir das zeigen können, wäre unser Test ein neuer Goldstandard für die stuhlbasierte Diagnose dieser tödlichen Erkrankung. Wir treffen derzeit die letzten Vorbereitungen für den Einschluss der ersten Patienten in die ReconAAsense-Studie, die noch in diesem Jahr beginnen soll. Gleichzeitig bauen wir den internationalen Vertrieb von ColoAlert®, unserem hochwirksamen und einfach anzuwendenden DNA-basierten Test zur Erkennung von Darmkrebs, weiter aus und treiben unsere Produktentwicklungs-Pipeline voran.“

Die wichtigsten Fortschritte in 2023 und jüngsten Höhepunkte

Bekanntgabe bahnbrechender Ergebnisse aus den klinischen Studien ColoFuture (Europa) und eAArly DETECT (USA), in denen ein Portfolio neuartiger Genexpressions-Biomarker (mRNA) auf deren Potenzial zur Integration in die nächste Generation von Mainz Biomeds Darmkrebs-Screening-Test untersucht wurde. ColoFuture zeigte eine Sensitivität für Darmkrebs von 94% mit einer Spezifität von 97% und eine Sensitivität für fortgeschrittene Adenome von 80%. eAArly DETECT zeigte eine Sensitivität für Darmkrebs von 97% mit einer Spezifität von 97% und eine Sensitivität für fortgeschrittene Adenome von 82%.

Abschließende Vorbereitungen für die klinische FDA-Zulassungsstudie (ReconAAsense), die das Potenzial des Darmkrebstests für den Heimgebrauch untersuchen soll, zum neuen Goldstandard zu werden, und 2024 mit dem Einschluss der Patienten beginnen soll.

Start der Partnerschaft mit Trusted Health Advisors, einem Marktführer bei der Begleitung von Markteinführungen und dem Management kommerzieller Kampagnen für diagnostische Produkte in den USA – Die Zusammenarbeit wird von Dr. Jay Wohlgemuth geleitet, dem ehemaligen Chief Medical & Scientific Officer von Quest Diagnostics.

Ausweitung der internationalen Vermarktung von ColoAlert®, dem präzisen und einfach anzuwendenden DNA-basierten Test zum Nachweis von Darmkrebs, der über das differenzierte Geschäftsmodell des Unternehmens vertrieben wird, bei dem die Produkte über Partnerschaften mit externen Laborketten vermarktet werden, im Gegensatz zur bisherigen Methode, bei der die Tests über ein zentrales Einzellabor abgewickelt werden.

Etablierung der kommerziellen Aktivitäten in den wichtigen Märkten Spanien, Polen, Rumänien, Portugal, Israel und Großbritannien.

Eröffnung des eigenen ärztlichen Labors ‚European Oncology Lab‘ (EOL), mit dem ColoAlert® als medizinische Laborleistung Ärzten und Patienten direkt angeboten werden kann und dadurch weiteres Wachstumspotenzial im Bereich der privaten Krankenversicherungen in Deutschland

Zusammengefasste konsolidierte Finanzergebnisse (ungeprüft)

Mainz Biomed N.V. Zusammenfassende Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung (ungeprüft) (in U.S. Dollar) Jahr mit Ende zum 31. Dezember 2023 2022

Umsatzerlöse $ 895.479 $ 529.877

Umsatzkosten 385.820 347.726

Rohertrag 509.659 182.151 Gewinnspanne 57% 34% Betriebliche Aufwendungen:

Vertrieb und Marketing 6.158.477 6.396.906

Forschung und Entwicklung 9.590.393 5.019.366

Verwaltungs- und Gemeinkosten 11.405.471 15.209.919

Betriebliche Aufwendungen gesamt 27.154.341 26.626.191

Operativer Verlust (26.644.682) (26.444.040) Sonstige Aufwendungen, netto 348.955 56.704 Gewinn (Verlust) vor Ertragssteuern (26.295.727) (26.387.336) Rückstellung für Ertragssteuern - -

Periodenverlust $ (26.295.727) $ (26.387.336)

Wechselkursgewinne (bzw. -verluste) (504.494) 49.703

Gesamtergebnis $ (26.800.221) $ (26.337.633)

Unverwässerter und verwässerter Verlust je Aktie $ (1,62) $ (1,86) Gewichtete durchschnittliche Anzahl im Umlauf befindlicher Stammaktien 16.242.334 14.157.492

Mainz Biomed N.V. Zusammenfassung der Bilanzposition (ungeprüft) (in U.S. Dollar) 31. Dezember, 31. Dezember, 2023 2022 AKTIVA Umlaufvermögen Barmittel

$ 7.070.925



$ 17.141.775

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Forderungen, netto 93.555

66.984

Vorräte 613.638

175.469

Rechnungsabgrenzungsposten und sonstiges Umlaufvermögen 1.201.670 994.113 Gesamtes Umlaufvermögen 8.979.788 18.378.341

Sachanlagen, netto 1.702.317 661.692

Immaterielle Vermögenswerte 3.394.645 - Nutzungsrechte an Vermögenswerten 1.332.170 1.177.695

Sonstiges Umlaufvermögen 108 23.275

Bilanzsumme

$ 15.409.028

$ 20.241.003 PASSIVA UND EIGENKAPITAL Kurzfristige Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten

$ 3.484.317

$ 2.916.679

Abgrenzungsposten 138.889 -

Kurzfristige Fälligkeiten langfristiger Verbindlichkeiten 4.936.428 1.040.573

Verbindlichkeiten aus Akquisition des Patentportfolios 388.839 - Leasingverbindlichkeiten 288.463 285.354

Kurzfristige Verbindlichkeiten gesamt 9.236.936 4.242.606

Langfristige Verbindlichkeiten 1.030.166 943.214

Leasingverbindlichkeiten 1.165.723 959.116

Verbindlichkeiten aus Akquisition des Patentportfolios 726.977 - Verbindlichkeiten gesamt 12.159.802 6.144.936 Eigenkapital

Aktienkapital 235.818 164.896

Agio 51.507.526 38.831.542

Kapitalrücklage 21.286.215 18.079.741

Bilanzverlust (69.328.021) (43.032.294)

Sonstiges Ergebnis (452.312) 52.182

Eigenkapital gesamt 3.249.226 14.096.067

Bilanzsumme

$ 15.409.028 $ 20.241.003

Über ColoAlert

ColoAlert®, das Hauptprodukt von Mainz Biomed, ist ein benutzerfreundliches Kit für die Darmkrebsvorsorge von zuhause mit hoher Sensitivität und Spezifität. Dieser nicht-invasive Test analysiert Proben auf Tumor-DNA und weist so auf Krebsgeschwüre hin. Damit bietet er eine bessere Früherkennung als Tests auf okkultes Blut im Stuhl (FOBT). Durch die Verwendung der PCR-Technologie erkennt ColoAlert® mehr Fälle von Darmkrebs als andere Stuhltests und ermöglicht eine frühere Diagnose (Dollinger et al., 2018). Das Produkt ist in ausgewählten EU-Ländern über ein Netzwerk führender unabhängiger Labore, Programme des betrieblichen Gesundheitsmanagements sowie im Direktvertrieb erhältlich. Um die Marktzulassung in den USA zu erhalten, wird ColoAlert® im Rahmen der FDA-Zulassungsstudie „ReconAAsense“ untersucht. Sobald das Produkt in den USA zugelassen ist, besteht die kommerzielle Strategie des Unternehmens darin, einen skalierbaren Vertrieb über ein Programm mit Kooperationspartnern aus regionalen und nationalen Labordienstleistern im ganzen Land aufzubauen.

Über Darmkrebs

Mit über 1,9 Millionen neuen Fällen im Jahr 2020 ist Darmkrebs laut World Cancer Research Fund International die dritthäufigste Krebsart weltweit. Die US Preventive Services Task Force empfiehlt die Durchführung eines Screenings mit einem DNA-basierten Stuhltest wie ColoAlert® in den USA einmal alle drei Jahre ab dem Alter von 45 Jahren. Jedes Jahr werden in den USA 16,6 Millionen Darmspiegelungen durchgeführt. Etwa ein Drittel der US-Bürger im Alter von 50 bis 75 Jahren ist jedoch noch nie auf Darmkrebs untersucht worden. Diese Lücke in der Vorsorgeuntersuchung stellt ein Marktpotenzial von über 4 Milliarden US Dollar dar.

Über Mainz Biomed N.V.

Mainz Biomed entwickelt marktfertige molekulargenetische Diagnoselösungen für lebensbedrohende Krankheiten. Das Hauptprodukt des Unternehmens ist ColoAlert®, ein präziser, nicht-invasiver und einfach anzuwendender Früherkennungstest für die Diagnose von Darmkrebs, der auf dem Multiplex-Nachweis molekulargenetischer Biomarker in Stuhlproben mittels Polymerase-Kettenreaktion (PCR) in Echtzeit basiert. ColoAlert® wird in Europa bereits vertrieben. Das Unternehmen führt eine klinische Studie für die FDA-Zulassung in den USA durch. Das Portfolio an Produktkandidaten von Mainz Biomed umfasst auch PancAlert, einen Screening-Test zur Früherkennung von Bauchspeicheldrüsenkrebs in einem frühen Entwicklungsstadium. Für weiterführende Informationen besuchen Sie bitte mainzbiomed.com.

