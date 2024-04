GNW-Adhoc: Watershed führt spezielle Software für CSRD-Meldungen ein

^SAN FRANCISCO und LONDON, April 09, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Nachhaltigkeitsplattform Watershed hat heute Watershed for CSRD auf den Markt gebracht, eine spezielle Softwarelösung für Unternehmen, die unter der Richtlinie der Europäischen Union zur Nachhaltigkeitsberichterstattung (CSRD), der bisher umfassendsten ESG-Offenlegungspflicht, berichtspflichtig werden. Watershed for CSRD erweitert das wissenschaftlich fundierte Nachhaltigkeitsdatenmanagement von Watershed um die Einhaltung der CSRD, auf die sich über 50.000 globale Unternehmen bereits vorbereiten. Anfang 2025 wird die erste Welle der CSRD-Berichterstatter - etwa 12.000 Unternehmen weltweit - ihre ESG-Daten für 2024 an die Regulierungsbehörden der EU-Mitgliedstaaten übermitteln. Durch die umfassende Verordnung gelten für Klima- und ESG-Daten künftig die gleichen Standards wie für Finanzdaten, sodass die ESG-Berichterstattung in den Zuständigkeitsbereich der Unternehmensführung und der Finanzteams fallen wird. Die CSRD wird weitreichende Auswirkungen für Unternehmen, Investoren und Verbraucher haben: Zum ersten Mal werden ESG-Daten öffentlich zugänglich und über mehrere Länder und Sektoren hinweg standardisiert sein. Um die CSRD-Standards zu erfüllen, benötigen Finanz- und Nachhaltigkeitsteams ein neues Maß an Sicherheit und Kontrolle über ihre Nachhaltigkeitsdaten, Klarheit darüber, was sie in ihre CSRD-Berichte aufnehmen sollen, und die Gewissheit, dass sie einer externen Prüfung standhalten können. ?Das Jahr 2024 läutet eine neue Ära für Transparenz rund um den Klimaschutz ein. Mit der CSRD wechselt die Klimaberichterstattung für Unternehmen von einer freiwilligen und uneinheitlichen Tätigkeit zu einer vollständig geregelten Berichtspflicht, die denselben hohen Standards unterliegt wie die Finanzberichterstattung", so Taylor Francis, Mitgründer von Watershed. ?Watershed for CSRD hilft Finanz- und Compliance-Teams dabei, diesen neuen Anforderungen gerecht zu werden, und gibt den Nachhaltigkeitsbeauftragten die Daten an die Hand, die sie benötigen, um die Dekarbonisierung voranzutreiben." Mit Watershed for CSRD können Unternehmen sämtliche in der CSRD geforderten ESG- Daten - mehr als 1.100 Datenpunkte - erfassen, berechnen und verwalten. Geführte Workflows und integrierte Projektmanagement-Tools optimieren die Zusammenarbeit zwischen Teams aus den Bereichen Nachhaltigkeit, Finanzen, Compliance, Audit, IT und Lieferkette. Der automatisierte Berichtsersteller von Watershed, der speziell für die Offenlegung gemäß CSRD entwickelt wurde, hilft den Kunden, Datenlücken oder Ungenauigkeiten zu erkennen, und verfolgt den Fortschritt in Bezug auf jeden einzelnen Standard innerhalb der CSRD, damit die Benutzer auf dem richtigen Weg bleiben. Kunden können ihre Berichtsprogramme weiter ausbauen, indem sie CSRD-Kennzahlen und Antworten für zusätzliche Rahmenwerke wie CDP und TCFD wiederverwenden - und das alles innerhalb einer kompletten Plattform, die auf der Nachhaltigkeitsdatenengine von Watershed basiert. Watershed for CSRD wurde gemeinsam mit unseren internen Klima-, Umwelt- und Richtlinienexperten entwickelt und wird bereits von führenden globalen Organisationen eingesetzt. Mehr über Watershed for CSRD erfahren Sie hier (http://watershed.com/de/blog/introducing-watershed-for-csrd). Über Watershed Watershed ist eine Nachhaltigkeitsplattform für Enterprise-Kunden. Unternehmen wie Spotify, Carlyle Group, IAG, Dr. Martens und BBVA nutzen Watershed, um Klima- und ESG-Daten zu verwalten, prüfungsfertige Kennzahlen für die Berichterstattung zu erstellen und eine echte Dekarbonisierung voranzutreiben. Watershed ist die erste Wahl für Unternehmen, die Emissionen reduzieren, Kunden- und Investorenanforderungen sowie regulatorische Vorgaben erfüllen und ihre Nachhaltigkeitsprogramme modernisieren möchten. Kunden von Watershed erhalten außerdem exklusiven Zugang zu einem Marktplatz mit verifizierten, hochwertigen Kohlenstoffprodukten und wegweisenden virtuellen Stromabnahmeverträgen. Kontakt: Amelia Penniman amelia@watershed.com °