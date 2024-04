OTS: ÖKOWORLD AG / ECOreporter Siegel für ÖKOWORLD Fonds

ECOreporter Siegel für ÖKOWORLD Fonds Hilden (ots) - Alle fünf ÖKOWORLD Fonds mit ECOreporter Siegel ausgezeichnet Das ECOreporter-Nachhaltigkeitssiegel stellt strenge Anforderungen, die nur sehr wenige erfüllen. Ausgezeichnet werden nur Anbieter und Produkte, deren Nachhaltigkeitsversprechen genau überprüft wurden. Auf diese Weise leistet das Siegel einen wertvollen Beitrag um echte Nachhaltigkeit von Greenwashing in der Finanzbranche zu unterscheiden. ECOreporter schert nicht alles über einen Kamm, sondern bewertet individuell, und kann so der Vielfalt der Fonds besser gerecht werden als ein nachhaltiger Standard, der auf alle Anbieter gleich angewendet wird. Wobei Vielfalt für ECOreporter nicht Beliebigkeit bedeutet: Es gibt klare Grenzen dafür, was nachhaltig ist und was nicht. ECOreporter untersucht jede Aktie oder Anleihe in den Fonds. Dass sie dabei einen großen Bogen um Öl, Kohle, Atomkraft und andere nicht nachhaltige Branchen machen ist selbstverständlich. Menschen haben jedoch unterschiedliche Einstellungen, und nachhaltige Finanzprodukte dürfen das widerspiegeln. Das ECOreporter Siegel hat deshalb eine Bewertung entwickelt, der die Vielfalt der Anforderungen an Nachhaltigkeit und Ethik nicht beschneidet, sondern betont und Eigenheiten in der Wertorientierung bewusst zulässt. Alle Fonds der ÖKOWORLD sind jetzt stolze Träger des ECOreporter Siegels: - ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC - ÖKOWORLD GROWING MARKETS 2.0 - ÖKOWORLD KLIMA - ÖKOWORLD WATER FOR LIFE - ÖKOWORLD ROCK'N'ROLL Fonds Die ÖKOWORLD hat ausschließlich Fonds, deren Investitionsziele vorher auf Ethik, Sozialverträglichkeit, Ökologie und Nachhaltigkeit geprüft wurden. Um dies zu gewährleisten, steht beim getrennten ÖKOWORLD Investmentprozess eine strikte Trennung des Nachhaltigkeitsresearchs vom Fondsmanagement im Fokus. Das Portfoliomanagement darf demnach ausschließlich in Unternehmen investieren, die nach Überprüfung der erforderlichen ökologischen, ethischen und sozialen Kriterien durch den Nachhaltigkeitsresearch in das Anlageuniversum aufgenommen wurden. Diese Nachhaltigkeitsresearch-Abteilung ist räumlich und personell vollständig vom Fondsmanagement getrennt wodurch sichergestellt wird, dass es zu keinen Interessenskonflikten zwischen finanziellen und nachhaltigkeitsrelevanten Aspekten kommt. "Wir freuen uns sehr, das gefragte ECOreporter Siegel für all unsere Fonds erhalten zu haben! Besonders, da ECOreporter die potenziellen Träger Ihrer Siegel genau so individuell prüft und bewertet, wie wir die Unternehmen in unseren Fonds-Anlageuniversen." Verena Kienel, Leiterin Nachhaltigkeitsresearch ÖKOWORLD Über ÖKOWORLD: Die ÖKOWORLD AG mit Konzernsitz in Hilden ist weltweit einmalig. Aus dem Klima- & Umweltprotest der 70er Jahre ist im Laufe vieler Jahre ein börsennotiertes, wirtschaftlich erfolgreiches Unternehmen hervorgegangen, das seinen Kunden und Kundinnen die Möglichkeit einer langfristig wertsteigernden und zugleich 100prozentig nachhaltigen Geldanlage bietet. Die ÖKOWORLD-Fonds und Versicherungsprodukte investieren global in Unternehmen, die sich durch ihre Produkte oder Dienstleistungen ethisch, sozial und ökologisch positiv auf die Umwelt oder die Gesellschaft auswirken und somit zu einer lebenswerten Zukunft beitragen. Zum 31. Dezember 2023 betrug das Gesamtvolumen aller von ÖKOWORLD konzipierten Investmentfonds 3.044,77 Millionen Euro. Pressekontakt: Jürgen Homeyer Tel. +49 211 210738-10 mailto:Juergen.Homeyer@oekoworld.com Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/74353/5752631 OTS: ÖKOWORLD AG ISIN: DE0005408686