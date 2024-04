Aufgepasst! Wiederholt sich hier gerade eine der erfolgreichsten Börsengeschichten aller Zeiten?

Die Restaurant-Kette Chipotle Mexican Grill (WKN: A0ESP5) gilt als eine der erfolgreichsten Börsengeschichten aller Zeiten. Seit dem Börsengang im Januar 2006 hat die Aktie dabei ein spektakuläres Kursplus von über 6.800 % hingelegt (Stand 29.03.2024). Eine andere schnell wachsende Restaurantkette, die oft mit Chipotle verglichen wird, ist Cava (WKN: A3EGWY).

Das auf die mediterrane Küche spezialisierte Unternehmen mit Hauptsitz in Washington D.C. konnte in den letzten Jahren dabei ein starkes Wachstum vorweisen. Einige Investoren glauben sogar, dass Cava zu einer ähnlichen Erfolgsgeschichte wie Chipotle werden kann.

Expansion in vollem Gange

Während das Tex-Mex Restaurant Chipotle mittlerweile über 3.437 Standorte verfügt, ist Cava mit einer Anzahl von 309 Restaurants noch eine deutlich kleinere Restaurant-Kette. Nach den Plänen der Unternehmensleitung soll dies jedoch nicht lange so bleiben. So hatte das Unternehmen alleine im Jahr 2023 insgesamt 72 neue Restaurants eröffnet. Für das Jahr 2024 plant das Unternehmen dabei 48 bis 52 weitere Cava-Restaurants zu eröffnen. Im letzten Earnings Call verriet CEO Brett Schulman hierbei, dass Cava bis zum Jahr 2032 insgesamt über 1.000 Restaurants betreiben möchte.

Die Restaurants des Unternehmens sind dabei durchaus beliebt. So erzielte jedes der im Jahr 2023 operierenden Cava Restaurants im Durchschnitt einen Umsatz von 2,6 Mio. US-Dollar. Damit befindet sich das Unternehmen fast auf Augenhöhe mit seinem großen Konkurrenten Chipotle, der hier einen Umsatz pro Restaurant von ca. 3,0 Mio. US-Dollar vorweisen kann. Auch bei der Gewinnmarge pro Standort kann das Unternehmen glänzen. So liegt es mit einer Gewinnmarge pro Restaurant von 24,8 % ebenfalls nur leicht unter der von Chipotle (26,2 %).

Cava mit starkem Wachstum

Nicht nur die neueröffneten Restaurants des Unternehmens sorgen für Wachstum. So konnten die bereits bestehenden Restaurants des Unternehmens im Geschäftsjahr 2023 ein beeindruckendes Wachstum von 17,9 % vorweisen. Insgesamt konnte Cava hierbei im Geschäftsjahr 2023 einen Umsatz von 728,7 Mio. US-Dollar generieren. Im Vergleich zum Vorjahr (564,1 Mio.) lag die Umsatzsteigerung bei beeindruckenden 29,2 %. Das Unternehmen konnte darüber hinaus sein bereinigtes EBITDA im letzten Geschäftsjahr von 12,6 Mio. auf 73,8 Mio. US-Dollar steigern. Für das kommende Jahr erwartet das Unternehmen dabei ein bereinigtes EBITDA von 86 bis 92 Mio. US-Dollar.

Die starke Entwicklung und das Potential des Unternehmens sind am Kapitalmarkt mittlerweile kein Geheimnis mehr. So notiert die Cava-Aktie aktuell zu einem Preis von knapp 70 US-Dollar. Beim Börsengang des Unternehmens im Juni 2023 lag der Preis pro Anteilsschein noch bei 22 US-Dollar. Dabei hat das Wertpapier allein seit Jahresbeginn um 63 % zugelegt. Mittlerweile notiert die Aktie des Unternehmens dabei zu einem 2025er-KGV von 305. Trotz des immensen Potentials, das Cava fraglos besitzt, wirkt die Bewertung dabei zu hoch. Interessierte Investoren sollten sich die Aktie jedoch zumindest auf die Watchlist setzen und auf einen Kursrücksetzer warten.

Der Artikel Aufgepasst! Wiederholt sich hier gerade eine der erfolgreichsten Börsengeschichten aller Zeiten? ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

Rentenlücke ade! 10 Topsecret-Aktientipps, um den Ruhestand zu retten (für Jung und Alt!)

Nur 1.000 Euro im Monat trotz jahrzehntelanger Arbeit – das ist alles, was die gesetzliche Rente vielen von uns bieten kann.

Die gute Nachricht ist: Diese böse Ruhestands-Überraschung kannst du vermeiden! In unserem kostenlosen Sonderbericht beschreibt Aktienwelt360-Analyst Vincent Uhr ausführlich die zehn Grundpfeiler einer gelungenen Altersvorsorge für Jung und Alt. Sichere dir jetzt den Report und lerne, was du jetzt tun kannst, um deutlich mehr für deinen Ruhestand herauszuholen!

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Samuel Tazman besitzt keine der erwähnte Aktien. Aktienwelt360 empfiehlt Aktien von Chipotle Mexican Grill.

Aktienwelt360 2024