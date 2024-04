EQS-News: KWS trauert um Philip Freiherr von dem Bussche

EQS-News: KWS SAAT SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Sonstiges

Einbeck, 10. April 2024

KWS trauert um ihren Aufsichtsratsvorsitzenden und langjährigen Weggefährten

Philip Freiherr von dem Bussche. Er verstarb am 8. April 2024 nach schwerer Krankheit im Alter von 74 Jahren.

Dr. Drs. h.c. Andreas J. Büchting, Ehrenvorsitzender des Aufsichtsrats der KWS SAAT SE & Co. KGaA und der KWS SE: „Der Tod von Philip von dem Bussche berührt uns sehr. Wir sprechen seiner Familie unser tief empfundenes Mitgefühl aus. Philip von dem Bussche bleibt uns als beeindruckende Persönlichkeit in lebhafter Erinnerung. Bis zuletzt hat er seiner starken Verbundenheit zu KWS Ausdruck verliehen und seine Mandate bis zu seinem Tod mit Hingabe wahrgenommen. Seine Haltung als Familienunternehmer, seine Expertise, sein verlässliches und pragmatisches Handeln sowie vor allem seine Nahbarkeit und sein wertschätzender Umgang wurden von allen Seiten hoch geschätzt und machten ihn zu einer zentralen Identifikationsfigur in unserem Unternehmen.“

Als gelernter Landwirt und studierter Betriebswirt widmete Philip von dem Bussche sein Leben in verschiedensten Ämtern und Funktionen der Agrarwirtschaft und wurde zu einem herausragenden Protagonisten der deutschen Landwirtschaft. Dabei hat er auch die Entwicklung von KWS über 25 Jahre hinweg geprägt. Er ist von 2000 bis 2005 als Mitglied des Aufsichtsrats der KWS tätig gewesen, bevor er von 2005 bis 2014 in den Vorstand wechselte und dort ab 2008 auch die Position des Sprechers übernahm. Zuletzt war er Ende 2022 mit dem Ausscheiden von Andreas Büchting auf Bitten der Aktionärsfamilien Büchting und Arend Oetker als Vorsitzender des Aufsichtsrats der KWS SAAT SE & Co. KGaA sowie der KWS SE ins Unternehmen zurückgekehrt.

Über KWS

KWS ist eines der führenden Pflanzenzüchtungsunternehmen weltweit. Über 5.000 Mitarbeiter* in mehr als 70 Ländern erwirtschafteten im Geschäftsjahr 2022/2023 einen Umsatz von rund 1,8 Mrd. Euro. Seit über 165 Jahren wird KWS als familiengeprägtes Unternehmen eigenständig und unabhängig geführt. Schwerpunkte sind die Pflanzenzüchtung und die Produktion sowie der Verkauf von Mais-, Zuckerrüben-, Getreide-, Gemüse-, Raps- und Sonnenblumensaatgut. KWS setzt modernste Methoden der Pflanzenzüchtung ein, um die Erträge der Landwirte zu steigern sowie die Widerstandskraft von Pflanzen gegen Krankheiten, Schädlinge und abiotischen Stress weiter zu verbessern. Um dieses Ziel zu realisieren, investierte das Unternehmen im vergangenen Geschäftsjahr mehr als 300 Mio. Euro in Forschung und Entwicklung.

