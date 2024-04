Porsche-Absatz sinkt weltweit - Einbruch in Nordamerika und China

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

(Korrigiert Absatzzahl im 2. Satz)

Frankfurt (Reuters) - Eine schwache Nachfrage in China und Einfuhrprobleme in den USA haben den Absatz des Sportwagenbauers Porsche im ersten Quartal gedämpft.

Die Luxusmarke des Volkswagen-Konzerns lieferte von Januar bis März mit 77.640 Fahrzeugen vier Prozent weniger aus als im Vorjahreszeitraum, wie Porsche am Mittwoch mitteilte. In Nordamerika und China brachen die Auslieferungen fast um ein Viertel ein. In den USA hielten die Zollbehörden Porsche-Importe auf, da die Autos ein Bauteil aus Westchina enthielten - der Handel mit der Region ist von den USA wegen Menschenrechtsverletzungen sanktioniert. In China sei das Marktumfeld unverändert herausfordernd, erklärte Vertriebschef Detlev von Platen. Porsche hält sich nach früheren Angaben hier bewusst aus der Rabattschlacht heraus, was zu Einbußen führt.

