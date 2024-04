EQS-News: tonies erreicht EBITDA-Profitabilität und erzielt ein deutliches Umsatzwachstum von 40% im Jahresvergleich - positiver freier Cashflow für 2024 erwartet

EQS-News: tonies SE / Schlagwort(e): Jahresergebnis

tonies erreicht EBITDA-Profitabilität und erzielt ein deutliches Umsatzwachstum von 40% im Jahresvergleich - positiver freier Cashflow für 2024 erwartet



tonies erreicht EBITDA-Profitabilität und erzielt ein deutliches Umsatzwachstum von 40% im Jahresvergleich - positiver freier Cashflow für 2024 erwartet

Konzernumsatz steigt dank internationaler Expansion um +39,7% auf 360,9 Mio. EUR (GJ 2022: 258,3 Mio. EUR)

Umsatz in Nordamerika erfolgreich mehr als verdoppelt auf 140,4 Mio. EUR (GJ 2022: 65,6 Mio. EUR), getrieben durch eine deutliche Ausweitung des Großhandels und des Direct-to-Consumer-Geschäfts

Profitabilität auf EBITDA-Basis erreicht mit bereinigter EBITDA-Marge von 4,0% (GJ 2022: -2,4%) aufgrund höherer Bruttomarge und niedrigerer Lizenzkosten; EBITDA-Marge von 2,4% (GJ 2022: -13,5%)

Veröffentlichung einer Segmentberichterstattung auf geografischer Basis zeigt die hohe Profitabilität des DACH-Geschäftsmodells (EBITDA-Marge von 16,3%)

Ausblick GJ 2024: Konzernumsatz >480 Mio. EUR, Umsatz Nordamerika >200 Mio. EUR und freier Cashflow >10 Mio. EUR

LUXEMBURG, 11. April 2024 // tonies SE ("tonies"), die international führende digitale Audioplattform für Kinder mit der preisgekrönten Toniebox, hat den geprüften Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2023, das am 31. Dezember 2023 endete, veröffentlicht. tonies hat seine Umsatzprognose für den Konzern und die USA übertroffen, eine deutliche Margenverbesserung erzielt und ist auf bereinigter EBITDA- und EBITDA-Basis profitabel geworden. Für 2024 erwartet tonies einen Konzernumsatz von mehr als 480 Mio. EUR, einen Umsatz in Nordamerika von mehr als 200 Mio. EUR, eine bereinigte EBITDA-Marge zwischen 6 und 8 Prozent und einen freien Cashflow von mehr als 10 Mio. EUR.

Tobias Wann, CEO von tonies, erklärt: "2023 war ein hervorragendes Jahr für tonies, trotz schwieriger globaler Bedingungen wie hoher Inflation und geopolitischer Konflikte. Unser internationaler Umsatz übertraf zum ersten Mal den Umsatz unseres sehr profitablen DACH-Marktes. Dieser Erfolg ist das Ergebnis der harten Arbeit aller tonies-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter; und die starken Ergebnisse unterstreichen die Beliebtheit unserer Produkte und den riesigen Markt, den wir weltweit ansprechen können. Wir machen hier nicht Halt, sondern konzentrieren uns weiterhin auf die Beschleunigung unserer internationalen Expansion: In diesem Sommer werden wir Australien und Neuseeland auf die tonies-Landkarte setzen und die Dynamik unseres starken Wachstums in Nordamerika, wo wir im vergangenen Jahr unseren Umsatz verdoppelt haben, weiter nutzen. Wir werden weiterhin tolle neue Produkte rund um unsere etablierten und neuen Tonies-Formate auf den Markt bringen, wie zum Beispiel die Clever Tonies. Und wieder einmal haben wir ehrgeizige Pläne: 2024 werden wir nicht nur ein weiteres deutliches Umsatzwachstum verzeichnen, wobei Nordamerika erstmals unser größter Markt sein wird, sondern wir werden auch unsere Profitabilität weiter verbessern und einen positiven freien Cashflow erwirtschaften – ein klarer Beweis für die nachhaltige Stärke unseres Geschäftsmodells".

Jan Middelhoff, CFO von tonies, ergänzt: „Wir sind in allen Regionen und Produktkategorien gewachsen, haben unsere Umsatzprognose sogar übertroffen und tonies zu einem profitablen internationalen Wachstumsunternehmen weiterentwickelt: Das Erreichen einer bereinigten EBITDA-Marge von 4,0% und einer EBITDA-Marge von 2,4% ist ein wichtiger Meilenstein, der die Profitabilität unseres Geschäftsmodells unter Beweis stellt. Ich freue mich, dass wir mit der erstmaligen Veröffentlichung unserer Segmentberichterstattung unsere Profitabilität noch transparenter darstellen können. Die EBITDA-Marge in der DACH-Region liegt 2023 bei 16,3% und zeigt welche Chancen sich für tonies bieten, wenn wir unser hochprofitables DACH-Modell international replizieren."

Der Konzernumsatz stieg im Geschäftsjahr 2023 um +39,7% auf 360,9 Mio. EUR (GJ 2022: 258,3 Mio. EUR). Der Umsatz im wichtigen vierten Quartal belief sich auf 169,0 Mio. EUR (Q4 2022: 120,1 Mio. EUR), was einem Wachstum von +40,7% gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Erneut zeigten alle Regionen einen positiven Wachstumstrend, wobei der nordamerikanische Markt an der Spitze lag. Der Umsatz in Nordamerika stieg auf 140,4 Mio. EUR, was einem deutlichen Wachstum von +114,0% entspricht. Dieser eindrucksvolle Anstieg wurde durch eine sehr gute Entwicklung in allen Vertriebskanälen und Produktkategorien erreicht. Während die Direct-to-Consumer-Kanäle ihr schnelles Wachstumstempo beibehielten, war die Umsatzsteigerung im Großhandel noch ausgeprägter. tonies konnte weiterhin führende Großhändler wie Target und Walmart für seine Produkte gewinnen, sodass die Anzahl der Verkaufsstellen von rund 4.200 Ende 2022 auf rund 6.500 Ende 2023 deutlich angestiegen ist.

Der reife DACH-Markt ist um +4,8% auf 165,9 Mio. EUR gewachsen. Der Umsatzanstieg ist vor allem auf eine starke Expansion im Direct-to-Consumer-Geschäft zurückzuführen, dessen Anteil am Gruppenumsatz von 16% auf 23% gestiegen ist. Gleichzeitig verzeichnete tonies einen Anstieg bei den Verkaufsstellen bei Großhandelspartnern auf über 10.000 (einschließlich saisonaler Listings) zum Jahresende 2023. Dies ist ein starker Anstieg gegenüber den rund 7.000 Verkaufsstellen zum Ende des Vorjahres und ein deutliches Zeichen dafür, dass der wichtigste Vertriebskanal in der DACH-Region trotz eines bereits hohen Sättigungsgrades weiter ausgebaut werden konnte. Im DACH-Markt ist tonies mit einer gestützten Markenbekanntheit von rund 84% in der Zielgruppe der Eltern die führende Marke in seiner Kategorie.

Im Rest der Welt, der Großbritannien, Irland, Frankreich, Hongkong und den europäischen Webshop umfasst, stieg der Umsatz um +59,1% von 34,4 Mio. EUR auf 54,7 Mio. EUR im Jahr 2023. Dieses Wachstum wurde vor allem durch einen starken Umsatzanstieg in Großbritannien und eine Verdreifachung des Umsatzes in Frankreich getrieben. tonies erweiterte seine Lieferländer in Europa über den europäischen Webshop um die nordischen Länder Dänemark, Schweden und Finnland, wodurch sich die Gesamtzahl der belieferten Länder auf 17 erhöhte.

Aufgrund der weiterhin erfolgreichen internationalen Expansion wächst der Umsatz in den internationalen Märkten rasant und macht erstmals einen größeren Anteil am Gesamtumsatz aus als die DACH-Region: Im Jahr 2023 werden rund 54% des Umsatzes in den internationalen Märkten erwirtschaftet, gegenüber 39% im Jahr 2022.

Bei den Produktkategorien stieg der Umsatz mit Tonieboxen im Vergleich zum Vorjahr um +35,4% auf 118,1 Mio. EUR. Die meisten Tonieboxen wurden in Nordamerika verkauft, wodurch sich die Anzahl der verkauften Tonieboxen im größten Wachstumsmarkt deutlich erhöhte.

Der Umsatz mit Tonies stieg deutlich um +41,7% auf 225,5 Mio. EUR. In allen Märkten wurden im Jahr 2023 insgesamt rund 23,4 Mio. Tonies-Figuren verkauft. Das Wachstum wurde sowohl durch lizensierte Tonies von Drittanbietern wie Peppa Pig, Paw Patrol und verschiedenen Disney Tonies sowie eigenproduzierten Inhalten und eigenem Design wie „Schlummerbande" und „Spiel- und Bewegungslieder" erzielt. Auch im Jahr 2023 gab es neue Innovationen von tonies. Der erste Adventskalender-Tonie, wurde auf den Markt gebracht und das Spannende daran war, dass er jeden Tag in der Vorweihnachtszeit einen neuen Teil einer Geschichte erzählte. In Großbritannien wurde der erste Podcast-Tonie „Today with tonies", gelauncht mit einer täglichen Morgenshow. Darüber hinaus hat tonies die eigene Reihe „Leos Tag“ auf den Markt gebracht, die sich um die täglichen Routinen von Kindern dreht. Eine weitere wichtige Markteinführung war Clever Tonies, ein neues umweltfreundliches (aus bis zu 50% erneuerbaren Ressourcen hergestelltes) Edutainment-Audioprodukt für Kinder ab fünf Jahren. Gerade dieser Launch unterstreicht das Engagement von tonies, kontinuierlich innovative Angebote auf den Markt zu bringen, die insbesondere auf ältere Kinder zugeschnitten sind. Clever Tonies wurden im Oktober 2023 zunächst in den USA eingeführt und sie sind seit dem ersten Quartal 2024 auch in der DACH-Region und in Großbritannien erhältlich.

Der Umsatz in der Kategorie Accessoires & Digital verzeichnete ein beachtliches Wachstum von +45,2% auf 17,3 Mio. EUR. tonies führte erfolgreich zwei völlig neue Formate in die Produktkategorie ein: das Schlummerschaf-Nachtlicht, tonies erstes Nachtlichtprodukt mit warmem Licht und Schlummermelodien, über das auch persönliche Gute-Nacht-Botschaften abgespielt werden können und das magische Malbuch, bei dem ein Hörspiel das Malbuch mit zur Geschichte passenden Bildern begleitet.

Die bereinigte EBITDA Marge verbesserte sich deutlich von -2,4% des Umsatzes im Geschäftsjahr 2022 (-6,1 Mio. EUR) auf +4,0% des Umsatzes im Geschäftsjahr 2023 (+14,4 Mio. EUR), und die EBITDA-Marge verbesserte sich deutlich von -13,5% auf +2,4%. Die Differenz zwischen dem bereinigten EBITDA und dem EBITDA verringerte sich deutlich, da die Bereinigungen nur die Kosten für aktienbasierte Vergütungen enthalten, die mit dem Auslaufen eines Programms für die beiden ehemaligen Co-CEOs deutlich zurückgingen. Der Anstieg der Profitabilität ist insbesondere auf eine deutlich höhere Bruttomarge, niedrigere Marketingaufwendungen und geringere Lizenzkosten zurückzuführen. Die Bruttomarge stieg um 770 Basispunkte auf 61,6%, was auf Preiserhöhungen, die im Mai 2022 umgesetzt wurden, niedrigere Kosten für die Inbound-Logistik (insbesondere eine Reduzierung der Luftfrachtkosten) sowie positive Effekte aus dem Vertriebskanal- und Produktmix zurückzuführen ist. Durch eine höhere Effizienz beim Marketing von tonies, unterstützt durch die fortgesetzte internationale Expansion und die damit gestiegene Präsenz im Einzelhandel ging der prozentuale Anteil der Marketingkosten am Umsatz zurück. Der Rückgang der Lizenzkosten ist auf regionale Mixeffekte (geringerer Umsatzanteil der DACH-Region mit höheren Lizenzaufwendungen), einen höheren Anteil an eigenproduzierten Inhalten und selbst entwickelten Lizenzen, erfolgreiche Neuverhandlungen mit Lizenzpartnern sowie einen Einmaleffekt aus der Auflösung von Lizenzrückstellungen in Höhe von rund 3,3 Mio. Euro zurückzuführen.

Der Deckungsbeitrag stieg von 27,2% im Jahr 2022 auf 35,3% im Jahr 2023, was die Fähigkeit von tonies unterstreicht, die Unit Economics weiter zu verbessern. Der Anstieg wird durch eine deutlich höhere Bruttomarge und niedrigere Lizenzkosten getrieben, die die höheren Fulfillment-Kosten aufgrund eines gestiegenen Anteils des Direct-to-Consumer-Geschäfts im Vertriebskanalmix von tonies, das von 37% im Jahr 2022 auf 45% im Jahr 2023 stark anstieg, mehr als ausgleichen.

Der freie Cashflow verbesserte sich deutlich von -87,9 Mio. EUR im Jahr 2022 auf -4,8 Mio. EUR im Jahr 2023. Dies ist auf einen deutlich höheren Cashflow aus betrieblicher (operativer) Tätigkeit infolge eines verbesserten EBITDA und einen nur geringen Anstieg des Nettoumlaufvermögens um 6,5 Mio. EUR (2022: Anstieg um 61,2 Mio. EUR) zurückzuführen. Nach einem frühen Aufbau der Vorräte im ersten Halbjahr 2023, um Lieferengpässe und hohe Luftfrachtkosten im Falle makroökonomischer Verwerfungen zu vermeiden und die weitere internationale Expansion weiter voranzutreiben, wurden die Vorräte im zweiten Halbjahr 2023 durch effizienteres Management der Vorräte und ein stärkeres Umsatzwachstum, insbesondere im vierten Quartal 2023, deutlich abgebaut. Darüber hinaus lag der Cashflow aus Investitionstätigkeit, einschließlich Investitionen in Produktionswerkzeuge für Tonies-Figuren, Produktion eigener Inhalte und Software im Einklang mit der tonies-Strategie bei -12,9 Mio. EUR (GJ 2022: -13,6 Mio. EUR).

Prognose für das Gesamtjahr 2024

tonies erwartet einen Konzernumsatz von über 480 Mio. EUR und einen Umsatz in Nordamerika von über 200 Mio. EUR. Dies entspricht einem Umsatzwachstum von über +33% für den Konzern und von über +42% für Nordamerika im Vergleich zum Vorjahr. Die Umsatzprognose basiert auf einem angenommenen EUR/USD-Wechselkurs von 1,07 USD. Diese erneute deutliche Umsatzsteigerung soll vor allem durch die weitere internationale Expansion erreicht werden, insbesondere auf dem nordamerikanischen Markt, der voraussichtlich 2024 erstmals der größte Markt für tonies sein wird.

tonies erwartet auch einen weiteren Anstieg der Profitabilität im Gesamtjahr 2024 mit einer bereinigten EBITDA-Marge im Bereich von 6% bis 8%, verglichen mit +4,0% im Jahr 2023. Dieser Anstieg wird durch eine kontinuierliche Verbesserung des Deckungsbeitrags durch eine höhere Bruttomarge und niedrigere Lizenzkosten sowie durch operativen Leverage auf die Kostenbasis erzielt.

Es wird erwartet, dass der freie Cashflow im Jahr 2024 positiv sein und bei über 10 Mio. EUR liegen wird (GJ 2023: -5 Mio. EUR), was auf eine Steigerung der Profitabilität und ein gezieltes Management des Umlaufvermögens zurückzuführen ist.

Die Prognose basiert auf der Annahme, dass sich das Konsumklima im Jahr 2024 nicht weiter deutlich verschlechtert.

tonies SE wird heute, Donnerstag, den 11. April um 11 Uhr MEZ eine Präsentation zu den Ergebnissen des Geschäftsjahres 2023 halten. Um sich direkt für den Webcast zu registrieren, gehen Sie bitte über den Finanzkalender auf unserer Website.

Alle Dokumente sind auf der Investor-Relations-Website von tonies unter "Publikationen" verfügbar.

Zahlen auf einen Blick

Umsatz

in Mio. EUR Q4 2023 Q4 2022 +/- GJ 2023 GJ 2022 +/- Umsatz 169.0 120.1 40.7% 360.9 258.3 39.7% nach Region DACH 57.8 60.4 -4.4% 165.9 158.3 4.8% Nord-Amerika 80.2 40.5 98.1% 140.4 65.6 114.0% Rest der Welt 31.0 19.2 62.0% 54.7 34.4 59.1% nach Produktkategorie Tonieboxen 67.3 50.4 33.4% 118.1 87.3 35.4% Tonies-Figuren 94.8 64.5 46.9% 225.5 159.1 41.7% Accessoires & Digital 6.9 5.1 35.6% 17.3 11.9 45.2%

Bereinigte Gewinn- und Verlustrechnung

GJ 2023 GJ 2022 +/- EUR m

% Umsatz

EUR m

% Umsatz

EUR m

Umsatz 360.9 100.0% 258.3 100.0% 102.7 COGS -138.5 -38.4% -119.0 -46.1% -19.5 Bruttogewinn 222.5 61.6% 139.3 53.9% 83.2 Lizenzkosten -36.3 -10.1% -31.7 -12.3% -4.7 Bruttogewinn nach Lizenzkosten 186.1 51.6% 107.6 41.7% 78.5 Fulfillmentkosten -58.8 -16.3% -37.4 -14.5% -21.4 Deckungsbeitrag 127.3 35.3% 70.2 27.2% 57.1 Marketing -29.7 -8.2% -25.0 -9.7% -4.7 SG&A -92.8 -25.7% -64.1 -24.8% -28.6 davon Personal -42.9 -11.9% -32.9 -12.7% -10.0 davon OPEX -49.9 -13.8% -31.2 -12.1% -18.7 Aktivierte Eigenleistung 1.4 0.4% 0.0 0.0% 1.4 Sonstiges Ergebnis 8.1 2.3% 8.4 3.3% -0.3 Bereinigtes EBITDA 14.4 4.0% -6.1 -2.4% 20.5

Operative Segmente*

in Tsd. Euro DACH NA RoW Segmente insg. Corp. Überl. tonies-Gruppe (IFRS) Umsatz (ext) 165,863 140,364 54,721 360,948 0 0 360,948 Umsatz insgesamt 165,863 140,364 54,721 360,948 0 0 360,948 Lizenzkosten -27,968 -13,076 -5,725 -46,769 5,974 4,463 -36,332 Deckungsbeitrag 33.5% 26.3% 31.3% 30.3% 0.0% 0.0% 35.3% EBITDA 26,983 -4,486 -4,782 17,714 -11,874 2,864 8,704 EBITDA-Marge 16.3% -3.2% -8.7% 4.9% - - 2.4%

* NA = Nordamerika, Operative Segmente nach Local GAAP; Anpassungen des EBITDA nur auf Konzernebene (aktienbasierte Vergütungen), Umgliederungen beinhalten Transferpreise, IFRS-Effekte, Konzernrückstellungen

Über tonies

tonies® ist die weltweit größte interaktive Audioplattform für Kinder mit rund 6,8 Millionen verkauften Tonieboxen und 82 Millionen Tonies. Das intuitive und preisgekrönte Audiosystem hat mit seinem kindersicheren, kabellosen und bildschirmfreien Ansatz die Art und Weise verändert, wie kleine Kinder unabhängig spielen und lernen. Tonieboxen wurden in über 100 Ländern aktiviert, das Inhaltsportfolio umfasst mehr als 770 Tonies-Figuren.

