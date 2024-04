Original-Research: CEWE Stiftung & Co. KGaA (von GSC Research GmbH): Kaufen

^ Original-Research: CEWE Stiftung & Co. KGaA - von GSC Research GmbH Einstufung von GSC Research GmbH zu CEWE Stiftung & Co. KGaA Unternehmen: CEWE Stiftung & Co. KGaA ISIN: DE0005403901 Anlass der Studie: Endgültige Geschäftszahlen 2023 Empfehlung: Kaufen seit: 11.04.2024 Kursziel: 137,00 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: 10.02.2022, vormals Halten Analyst: Jens Nielsen Geschäftsjahr 2023 über den eigenen Prognosen abgeschlossen Das Geschäftsjahr 2023 konnte die CEWE Stiftung & Co. KGaA bei sämtlichen Kennziffern über den eigenen Zielbandbreiten abschließen und dabei neue Höchstwerte erreichen. Zu diesem Erfolg trugen alle drei Geschäftsfelder bei. Angesichts der selbst in Zeiten der Finanzkrise und der Corona-Pandemie nachhaltig unter Beweis gestellten Resilienz, der sehr soliden Bilanzverhältnisse, der Innovationskraft, des zunehmenden Fokus auf Nachhaltigkeit und der starken Marken- und Marktpositionierung als Premium-Anbieter im Fotofinishing sind wir auch für die weitere Entwicklung der CEWE-Gruppe positiv gestimmt. Das Kerngeschäftsfeld Fotofinishing mit einem Umsatzanteil von knapp 85 Prozent dürfte dabei weiterhin davon profitieren, dass hochwertige individuelle Fotoprodukte aufgrund ihres hohen emotionalen Stellenwerts weitgehend unabhängig von gesamtwirtschaftlichen Entwicklungen und genereller Konsumlaune nachgefragt werden. Dabei konnte CEWE die inflationsbedingten Kostensteigerungen in den letzten beiden Jahren auch aufgrund der starken Stellung als Premium-Anbieter gut weitergeben. Und der NPS (Net Promoter Score) als wichtige Kennzahl zur Messung der Kundenzufriedenheit erhöhte sich 2023 auf einen als sehr gut einzustufenden Wert von 62. Das Geschäftsfeld Einzelhandel sollte sich weiterhin solide entwickeln. Und das Geschäftsfeld Kommerzieller Online-Druck (KOD) ist mit seiner hochmodernen automatisierten Produktion inzwischen auch gut aufgestellt. Dabei wirkt sich die aufgrund der hohen Kosteneffizienz und der dadurch gesenkten Break-even-Schwelle mögliche "Bestpreisgarantie" von SAXOPRINT auch zunehmend positiv auf Vertrauen und Loyalität der Unternehmenskunden aus. Einen wichtigen Bestandteil der CEWE-DNA bildet zudem eine hohe Innovationsdynamik, mit der bereits in der Vergangenheit Transformationen erfolgreich vorangetrieben wurden. Dabei werden die Beschäftigten im Rahmen der Innovationskultur der Unternehmensgruppe aktiv in die Entwicklung neuer Produkt- und Software-Ideen eingebunden. So nahmen im Februar 2024 wieder rund 1.100 Fotofinishing- und KOD-Mitarbeitende aus ganz Europa an den alljährlichen "Innovation Days" in Oldenburg teil. Einen deutlichen Schwerpunkt bildete dabei in diesem Jahr das Thema Künstliche Intelligenz (KI). Hier sieht der Vorstand im Zuge einer möglichen nächsten Transformation vielfältige Potenziale entlang der gesamten Wertschöpfungskette sowie auch für die Stakeholder. Daher begleitet CEWE die aktuellen Entwicklungen in dem Bereich proaktiv mit dem Ziel, KI durch verantwortungsvolle Integration als entlastende Assistenz zu nutzen - sozusagen als Co-Creator für die Kunden, als Co-Worker für die Beschäftigten und als Co-Pilot für die Unternehmensgruppe. Hauptsächlich infolge des seit unserem letzten Research deutlich gestiegenen 2024er-KGV unserer Peer Group setzen wir unser Kursziel für die CEWE-Aktie auf 137 Euro herauf. Auf dieser Basis bietet das Papier derzeit ein Kurspotenzial von fast einem Drittel. Daher stufen wir den Titel nach wie vor als klaren "Kauf" ein. Dabei weist der Anteilsschein auf Grundlage des Dividendenvorschlags aktuell eine Ausschüttungsrendite von 2,5 Prozent auf, die unseres Erachtens in den kommenden Jahren kontinuierlich weiter steigen dürfte. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/29383.pdf

