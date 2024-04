Britische Wirtschaft wächst auch im Februar

LONDON (dpa-AFX) - Die britische Wirtschaft ist auch im Februar gewachsen. Gegenüber dem Vormonat erhöhte sich die Wirtschaftsleistung (BIP) um 0,1 Prozent, wie das Statistikamt ONS am Freitag in London bekannt gab. Analysten hatten im Schnitt mit dieser Entwicklung gerechnet. Der Zuwachs folgt auf ein Plus von 0,3 Prozent im Januar, das etwas stärker ausfiel als bisher bekannt.

Das Wachstum geht vor allem auf den Industriesektor zurück, der im Februar um 1,1 Prozent gegenüber dem Vormonat zulegte. Der große Dienstleistungsbereich wuchs nur leicht, während die Aktivität am Bau abnahm und damit das Gesamtwachstum belastete. In den drei Monaten bis Februar wuchs das BIP um 0,2 Prozent./bgf/stk