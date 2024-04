Holcim Group Services Ltd / Schlagwort(e): Sonstiges

Holcim veröffentlicht Traktanden für die Generalversammlung 2024



12.04.2024 / 06:30 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Vom Verwaltungsrat vorgeschlagene Dividende von CHF 2,80 pro Namenaktie entspricht einer Steigerung um 12 Prozent nach Rekordergebnissen im Jahr 2023

Verwaltungsrat schlägt Jan Jenisch zur Wiederwahl als Verwaltungsratspräsident vor

Catrin Hinkel und Michael H. McGarry zur Wahl als neue unabhängige Mitglieder des Verwaltungsrats vorgeschlagen

Alle anderen Mitglieder stellen sich zur Wiederwahl

Die Generalversammlung von Holcim findet am 8. Mai 2024 ab 9 Uhr MESZ in der Bossard Arena in Zug in der Schweiz statt. Die Generalversammlung wird in deutscher und teilweise auch in englischer Sprache abgehalten und unter www.holcim.com/agm live übertragen, mit deutscher, englischer und französischer Simultanübersetzung.

Die Einladung samt Informationen zur Stimmabgabe und zu allen einzelnen Traktanden steht unter www.holcim.com/agm zur Verfügung.

Vorgeschlagene Dividende

Auf Basis des Rekordergebnisses des Unternehmens im Geschäftsjahr 2023 schlägt der Verwaltungsrat den Aktionärinnen und Aktionären eine gegenüber dem Vorjahr um 12 Prozent erhöhte Dividende von CHF 2,80 pro Namenaktie der Holcim AG. vor. Im Falle einer Genehmigung durch die Generalversammlung wird die Dividende aus ausländischen Kapitaleinlagereserven der steuerlichen Kapitaleinlagen ausgezahlt. Die schweizerische Verrechnungssteuer kommt dabei nicht zur Anwendung.

Wahlen in den Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat von Holcim schlägt Jan Jenisch zur Wiederwahl als Verwaltungsratspräsident vor. Wie bereits bekanntgegeben, hat der Verwaltungsrat Miljan Gutovic mit Wirkung zum 1. Mai 2024 zum neuen Chief Executive Officer von Holcim als Nachfolger des derzeitigen CEO Jan Jenisch ernannt. Catrin Hinkel, Chief Executive Officer von Microsoft Schweiz, sowie Michael H. McGarry, ehemals Verwaltungsratspräsident und CEO von PPG Industries, einem weltweit führenden Unternehmen für Spezialbeschichtungen, werden zur Wahl als unabhängige Mitglieder des Verwaltungsrats vorgeschlagen. Alle anderen Mitglieder stellen sich zur Wiederwahl.

Mit der vorgeschlagenen Ernennung besteht der Verwaltungsrat von Holcim künftig aus elf Mitgliedern, von denen zehn im Sinne des Swiss Code of Best Practice for Corporate Governance und der Kriterien des DJSI unabhängig sind. Durch die kontinuierliche Stärkung des Verwaltungsrats stellt Holcim sicher, dass alle für das Unternehmen relevanten Schlüsselbereiche durch ein vielfältiges Herkunfts-, Erfahrungs- und Kompetenzspektrum abgedeckt werden.

Über Holcim Holcim ist ein weltweit führender Anbieter von innovativen und nachhaltigen Baulösungen mit einem Umsatz von CHF 27,0 Milliarden im Jahr 2023. Mit dem Ziel, Fortschritt für Menschen und den Planeten zu schaffen, haben sich unsere 63’448 Mitarbeitenden der Dekarbonisierung des Bausektors und der Verbesserung des Lebensstandards verschrieben. Mit einem umfassenden Angebot an CO2-reduzierten und kreislauffähigen Produkten von ECOPact und ECOPlanet bis hin zu unserer Kreislauftechnologie-Plattform ECOCycle® unterstützen wir unsere Kunden in allen Regionen dabei, besser mit weniger zu bauen. Innovative Systeme wie die Dach- und Dämmlösungen von Elevate und PRB ermöglichen eine besonders nachhaltige Nutzung von Gebäuden. Auf diese Weise leistet Holcim einen wichtigen Beitrag zu mehr Energieeffizienz und umweltfreundlichen Sanierungen. Mit Nachhaltigkeit als Kernstück unserer Strategie werden wir zu einem Net-Zero-Unternehmen, dessen 1,5-Grad-Ziel von der Science Based Targets Initiative (SBTi) validiert wurde.

Weitere Informationen sind verfügbar unter www.holcim.com sowie auf LinkedIn. Melden Sie sich hier für den Building Progress Newsletter von Holcim an und verfolgen Sie unsere Reise in eine Net-Zero-Zukunft.

Haftungsausschluss - zukunftsgerichtete Aussagen: Dieses Dokument enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Derartige zukunftsgerichtete Aussagen stellen keine Prognosen in Bezug auf Geschäftsergebnisse oder andere Leistungskennzahlen dar, sondern beziehen sich auf Trends beziehungsweise Zielsetzungen, die im Zusammenhang mit Plänen, Initiativen, Ereignissen, Produkten, Lösungen und Dienstleistungen auch deren Entwicklung und Potenzial einschliessen. Obwohl Holcim der Überzeugung ist, dass die sich in derartigen zukunftsgerichteten Aussagen widerspiegelnden Erwartungen auf begründeten Annahmen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments basieren, werden Investoren darauf hingewiesen, dass diese Aussagen keine Garantien für zukünftige Leistungen und Entwicklungen sind. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund verschiedener Risiken und Ungewissheiten, von denen viele schwer vorherzusagen sind und allgemein ausserhalb der Kontrolle von Holcim liegen, in erheblicher Weise von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem die im Geschäftsbericht von Holcim (verfügbar im Internet unter www.holcim.com) beschriebenen Risiken und die Ungewissheiten im Zusammenhang mit den Marktbedingungen und der Umsetzung unserer Pläne. Daher wird empfohlen, sich auf zukunftsgerichtete Aussagen nicht zu verlassen. Holcim übernimmt keine Verpflichtung zur Aktualisierung dieser zukunftsgerichteten Aussagen.

Übersetzung des englischen Originaltexts.

