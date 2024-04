Pressestimme 'Reutlinger General-Anzeiger' zu Abtreibungsrecht

REUTLINGEN (dpa-AFX) - "Reutlinger General-Anzeiger" zu Abtreibungsrecht:

"Den eingefrorenen Konflikt befeuert eine Expertenkommission. Sie schlägt vor, Abbrüche innerhalb der ersten zwölf Wochen zu legalisieren. In der Praxis ändert das nicht viel. Vielleicht, dass die Beratung von der Pflicht zum Recht wird. Und dass Krankenkassen die Kosten des Aborts übernehmen. Dafür werden enorme Kollateralschäden in Kauf genommen. Denn das Thema besitzt soziale Sprengkraft. Union und AfD haben bereits Widerstand angekündigt, die Linke signalisiert Unterstützung. Das Thema stärkt die politischen Ränder und spaltet die Gesellschaft. Das braucht niemand. Die Regierung hätte die Büchse der Pandora nicht öffnen sollen. Bisher lief es ja auch so halbwegs."/yyzz/DP/he