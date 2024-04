Wochenausblick: DAX auf Konsolidierungskurs. Berichtssaison und HV-Termine stehen an.

Die zweite Woche in Folge schloss der DAX® mit leichten Verlusten. Vor allem die Inflationszahlen aus den USA drückten dabei auf die Stimmung. In der kommenden Woche erwartet die Anleger erneut eine Flut von Wirtschaftsdaten und Reden von Notenbänkern. Gleichzeitig kommen jedoch eine Reihe wichtiger Nachrichten von der Unternehmensseite. Die Berichtssaison kommt langsam in Fahrt.

Zum Wochenschluss zeigte sich an den Anleihemärkten eine sichtliche Entspannung. Die Renditen kurz- und langfristiger Staatspapiere gaben deutlich nach. Angesichts der zunehmenden Unsicherheit an den Aktienmärkten schichteten einige Investoren in sichere Anlagen um. Auf der Suche nach Sicherheit greifen Anleger oftmals auch zu Gold. Das Edelmetall ist seit Anfang März in einer Rally und schraubte sich heute auf 2.400 US-Dollar. Die Notiuerung für eine Feinunze Silber stieg zum Wochenschluss auf 29,50 US-Dollar – den höchsten Stand seit Anfang 2021. Am Ölmarkt übernahmen die Bullen wieder das Zepter. Dabei verbesserte sich der Preis für ein Barrel Brent Crude Oil auf 92 US-Dollar

Unternehmen im Fokus

In der abgelaufenen Woche war bei den Einzelwerten teils drastische Bewegungen nach oben und nach unten zu beobachten. Im DAX® fielen unter anderem RWE und Zalando mit deutlichen Kursgewinnen gegenüber der Vorwoche auf. Hannover Rück, MTU Aeron Engines und Siemens Healthineers verbuchten hingegen deutliche Wochenverluste. In der zweiten Reihe spielte die Musik unter anderem bei Aurubis, Ceconomy, HelloFresh und Nordex. Die Aktien von Fraport, Redcare Pharmacy und ThyssenKrupp mussten hingegen kräftig Federn lassen.

Kommende Woche werden unter anderem ABB, Alcoa, American Express, ASML. Bank of America, Beiersdorf, Danone, Ercisson, Goldman Sachs, Hella, Johnson & Johnson, Morgan Stanley, Nagarro, Netflix, Nokia, Procter & Gamble und Sartorius Geschäftszahlen für das abgelaufene Quartal veröffentlichen. Covestro, LVMH, Redcare Pharmacy, Siemens Healthineers, Spotify und Stellantis laden jeweils zur Hauptversammlung

Wichtige Termine

MONDAY APRIL 15, 2024

Dallas Federal Reserve Bank President Logan participates in IMF-BOJ conference panel

United States-Empire State

United States-Retail Sales

TUESDAY APRIL 16, 2024

San Francisco Federal Reserve Bank President Daly speaks to the Stanford Institute

China (Mainland)-Activity indicators

China (Mainland)-GDP

Germany-WPI

Germany-ZEW

IMF releases semiannual Global Financial Stability report

United States-Housing Stats

ECB publishes weekly bond purchase and balance sheet data

United States-Industrial production

WEDNESDAY APRIL 17, 2024

Euro Zone-Inflation

ECB’s Cipollone, de Cos

ECB’s Schnabel speaks

BoE’s Bailey speaks in Washington about risks in 2024

ECB board member Schnabel speaks – Keynote speech by Ms Schnabel at the 2024 EU-US Symposium

Federal Reserve issues Beige Book

Cleveland Federal Reserve Bank President Mester speaks in Chagrin Falls,

THURSDAY APRIL 18, 2024

Euro Zone-ECB c/a

United States-Jobless

United States-Philly Fed New

New York Federal Reserve Bank President Williams participates in moderated

United States-Existing Homes

Atlanta Federal Reserve Bank President Bostic speaks on economy

ECB’s Centeno, Simkus and Vujcic speak

Atlanta Federal Reserve Bank President Bostic speaks on economy, monetary policy and real

FRIDAY APRIL 19, 2024

Germany-PPI

Chicago Federal Reserve Bank President Goolsbee participates in moderated Q&A at SABEW

ECB’s Nagel speaks about financial system

Chart: DAX® Widerstandsmarken: 18.026/18.143/18.219/18.322/18.408/18.533 Punkte Unterstützungsmarken: 17.679/17.893 Punkte Zum Wochenschluss pendelte der DAX® in einer breiten Range zwischen 17.940 und 18.160 Punkten – schloss jedoch am unteren Ende der Bandbreite. Damit rückt die Unterstützungsmarke bei 17.890 Punkten erneut in den Fokus. Die kurzfristigen MACD- und RSI-Indikatoren sind abwärtsgerichtet. Kippt der Leitindex unter das Level droht eine weitere Verkaufswelle bis 17.679 Punkte. Neue Kaufsignale zeigen sich frühestens bei einer Stabilisierung oder bei einem Ausbruch über 18.134 Punkte mit dem Ziel 18.219/18.322 Punkte. DAX® in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunde) Betrachtungszeitraum: 07.03.2024 – 12.04.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) Betrachtungszeitraum: 13.04.2019 – 12.04.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de Strukturierte Produkte wie Indexanleihen Protect könnten eine interessante Investmentmöglichkeit sein. Bei der unten beschriebenen Indexanleihe Protect wird eine Barriere bei 60 Prozent des Referenzpreises am Anfänglichen Beobachtungstag fixiert. Notiert der DAX® am 27.04.2027 auf Höhe der Barriere oder darüber, erhalten Anleger neben dem Zinssatz den Nennwert zurück. Andernfalls drohen Verluste. Turbo Open End Zertifikate bieten risikofreudigen Anlegern die Möglichkeit, gehebelt von einer Auf- beziehungsweise Abwärtsbewegung des Leitindex teilzunehmen. Es drohen jedoch hohe Verluste, wenn der Index in die entgegengesetzte Richtung einschlägt. Basiswert Produkttyp WKN Emissionspreis Finaler Beobachtungstag Bemerkung DAX® Indexanleihe Protect HV4XKG * 101,25%** 27.04.2027 Barriere: 60%***; Zinssatz: 4,0 % p.a. * Zeichnungsfrist bis 02.05.2024 (vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung); ** des Nennbetrags; Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 12.04.2024; 17:00 Uhr; Tradingmöglichkeiten Turbo Bull Open End auf DAX® für Spekulationen, dass der Indexkurs steigt

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis in Punkte

Knock-Out Barriere in Punkte Hebel finaler Bewertungstag DAX® HC7GBR 32,28 14.752,0811 14.752,0811 5,60 Open End DAX® HD0V84 16,77 16.291,1449 16.291,1449 10,74 Open End DAX® HD2705 8,26 17.152,5383 17.152,5383 22,96 Open End DAX® HD30S1 6,56 17.318,5124 17.318,5124 28,56 Open End Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 12.04.2024; 17:00 Uhr Turbo Bear Open End auf DAX® für Spekulationen, dass der Indexkurs fällt

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis in Punkte

Knock-Out Barriere in Punkte Hebel finaler Bewertungstag DAX® HD3QL8 34,73 21.419,6544 21.419,6544 -5,10 Open End DAX® HC6VV6 12,07 19.161,6696 19.161,6696 -14,73 Open End DAX® HC695Q 9,46 18.885,1712 18.885,1712 -19,44 Open End DAX® HB1657 8,12 18.737,4911 18.737,4911 -21,88 Open End Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 12.04.2024; 17:00 Uhr Weitere Produkte auf die Aktie der DAX® finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct bei stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches HVB Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!