Scholz warnt nach iranischem Angriff vor weiterer Eskalation

CHONGQING (dpa-AFX) - Nach den iranischen Luftangriffen auf Israel hat Bundeskanzler Olaf Scholz vor "jeder weiteren Eskalation" gewarnt. "Man darf auf diesem Weg nicht weitermachen", sagte Scholz am Sonntag im chinesischen Chongqing. "Wir werden alles dafür tun, dass es nicht zu einer weiteren Eskalation kommt."

Scholz verurteilte die iranische Attacke erneut scharf. "Das ist ein durch nichts zu vertretender Angriff, das ist eine schlimme Eskalation der Lage." Sie sei in keiner Weise akzeptabel, nachvollziehbar oder hinnehmbar.

"Wir können nur alle warnen, insbesondere den Iran, so weiterzumachen", sagte Scholz. Er betonte erneut die deutsche Solidarität mit Israel, das seit dem Terrorangriff der Hamas vom 7. Oktober jedes Recht habe, sich zu verteidigen.

Scholz kündigte für den Abend (Ortszeit) ein Gespräch mit den für Sicherheit zuständigen Ministern in seinem Kabinett an. Daran teilnehmen sollten Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne), Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) und Innenministerin Nancy Faeser (SPD). Anschließend wollte er an einer Schalte der Staats- und Regierungschefs der G7-Gruppe führender westlicher Industriestaaten teilnehmen./mfi/DP/he