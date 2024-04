EQS-News: Solide Finanzierung: DOUGLAS Group senkt Verschuldung um 1 Milliarde Euro und steigert finanzielle Flexibilität

EQS-News: Douglas AG / Schlagwort(e): Finanzierung

Solide Finanzierung: DOUGLAS Group senkt Verschuldung um 1 Milliarde Euro und steigert finanzielle Flexibilität



Umfangreiche Refinanzierung

Neue Finanzierung zu stark verbesserten Konditionen; Reduzierung der jährlichen Zinsaufwände bis zu 100 Millionen Euro erwartet

Laufzeitkreditfazilität in Höhe von 800 Millionen Euro plus Brückenfazilität in Höhe von 450 Millionen Euro; zusätzliche revolvierende Kreditlinie (RCF) in Höhe von 350 Millionen Euro

Vollständige Ablöse bestehender Finanzverbindlichkeiten unter anderem durch Erlöse aus Börsengang und Eigenkapitalzuführung der Altaktionäre erreicht; Verschuldungsgrad[1] sinkt von 4,0x auf nun ca. 2,7x (kalkuliert auf Basis des bereinigten EBITDA (LTM) und der Liquidität zum 31.12.2023)

Wachstumstrend beschleunigt: Konzernumsatz (netto) stieg im 2. Quartal des Geschäftsjahres (Januar bis März 2024) 2023/24 auf Basis vorläufiger Zahlen um 11,5%

Quartalswachstum beruht auf starker Entwicklung über alle Bereiche hinweg: Zweistellige Umsatzsteigerung sowohl im Filial- (+12,0%) als auch Online-Geschäft (+10,7%) und positive Entwicklung aller Segmente; Wachstum aller Segmente im zweiten Quartal und auf Halbjahressicht über Vorjahr

Düsseldorf, 15. April 2024 – Die DOUGLAS Group, Europas führender Omnichannel-Anbieter für Premium-Beauty, stellt mit einer umfangreichen Refinanzierung die Weichen für die Zukunft. Nach der Notierung an der Frankfurter Wertpapierbörse Ende März hatte das Unternehmen mit den erzielten Erlösen sowie einer Kapitalerhöhung bereits eine bestehende Finanzierung teilweise in Höhe von 675 Millionen Euro (Nominal) vorzeitig zurückgeführt. Mit der heutigen Ziehung von 1,3 Milliarden Euro unter der neuen Finanzierung in Höhe von insgesamt 1,6 Milliarden Euro wurden in einem zweiten Schritt nun die verbliebenen bestehenden Finanzverbindlichkeiten abgelöst. Der Verschuldungsgrad sinkt durch die Refinanzierung deutlich von zuvor 4,0x auf ca. 2,7x.

Durch die neue Finanzierung reduziert sich das Zinsniveau von rund 8% auf 5,5% bis 6,5%. Dadurch sinken die jährlichen Zinsaufwände um einen Betrag von bis zu 100 Millionen Euro.

„Mit diesem wichtigen Schritt schaffen wir eine starke finanzielle Grundlage für die kommenden Jahre“, sagte Mark Langer, CFO der DOUGLAS Group. „Zugleich sind wir in der Lage, aus unserem Cashflow heraus in unser erfolgreiches Geschäftsmodell und zukünftiges Wachstum zu investieren. Es ist unser klares Ziel, die Entschuldung weiter voranzutreiben und mittelfristig Dividende zu zahlen. Darauf arbeiten wir konsequent hin.“

Neue Finanzierung über 1,6 Milliarden Euro

Die neue Finanzierung beinhaltet eine Laufzeitkreditfazilität von 800 Millionen Euro (Zinsniveau: EURIBOR + 2,75% initiale Marge) mit einer Laufzeit von fünf Jahren sowie eine Brückenfazilität in Höhe von 450 Millionen Euro (Zinsniveau: EURIBOR + 2,25% initiale Marge) mit einer Laufzeit von zwölf Monaten, die zweifach je um sechs Monate ohne erneute Zustimmung der Banken verlängert werden kann. Darüber hinaus sicherte sich die DOUGLAS Group eine revolvierende Kreditlinie (RCF) in Höhe von 350 Millionen Euro, von der heute initial 50 Millionen Euro gezogen wurden. Mit der neuen Finanzierung löste das Unternehmen heute Senior Secured Notes über 1,305 Milliarden Euro (Nominal) und Senior Unsecured Notes in Höhe von ca. 567 Millionen Euro (Nominal) ab. Damit setzt es seinen Weg der Entschuldung fort: Nach 4,7x zum 30.09.2023 und 4,0x zum 31.12.2023 beträgt der Verschuldungsgrad jetzt ca. 2,7x (kalkuliert auf Basis des bereinigten EBITDA (LTM) und der Liquidität zum 31.12.2023).

Die neue Finanzierung, die am 8. März 2024 vertraglich unterzeichnet wurde, beinhaltet eine sogenannte „ESG Rendezvous-Klausel“, wodurch die Zinsmarge an konkrete Nachhaltigkeitskennzahlen gekoppelt werden kann. Diese werden zwischen den Konsortialbanken und der DOUGLAS Group definiert. Das Bankenkonsortium besteht aus 15 Banken mit der UniCredit Bank GmbH als Documentation Agent.

Wachstumstrend beschleunigt sich im zweiten Quartal

Im Ende März abgeschlossenen zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2023/24 konnte die DOUGLAS Group ihren Wachstumspfad beschleunigen. Der Konzernumsatz (netto) stieg auf Basis vorläufiger und noch nicht testierter Zahlen um 11,5%. Das Quartalswachstum wurde von einer starken Entwicklung aller Bereiche und der anhaltend starken Omnichannel-Nachfrage getragen: Während der Filialumsatz um 12,0% zulegte, stiegen die Umsätze im E-Commerce ebenfalls zweistellig um 10,7%. Alle Segmente haben positiv zum Gesamtwachstum beigetragen und liegen auf Halbjahressicht ebenfalls über Vorjahr.

Sander van der Laan, CEO der DOUGLAS Group, sagte: „Nach dem sehr guten Start in das Geschäftsjahr während der Weihnachtszeit haben wir ein weiteres hervorragendes Quartal nachgelegt: Die Ergebnisse der ersten drei Monate des Kalenderjahres 2024 demonstrieren eindrucksvoll die Attraktivität unseres Angebots, unsere außergewöhnliche Kundenbindung und die Widerstandsfähigkeit unseres Omnichannel-Geschäftsmodells. Damit haben wir unseren Umsatz elf Quartale in Folge gesteigert – eine klare Bestätigung dafür, dass wir auf dem richtigen Weg sind.“

Die vollständigen Geschäftszahlen für das 2. Quartal und erste Halbjahr werden am 29. Mai 2024 veröffentlicht.

Über die DOUGLAS Group

Die DOUGLAS Group ist mit ihren Marken DOUGLAS, NOCIBÉ, Parfumdreams und Niche Beauty der führende Omnichannel-Anbieter für Premium-Beauty in Europa. Die DOUGLAS Group inspiriert ihre Kund*innen, ihre eigene Art von Schönheit zu leben, indem sie ein einzigartiges Sortiment online und in rund 1.850 Geschäften anbietet. Die DOUGLAS Group ist der Partner der Wahl für Brands und bietet ein ausgewähltes Sortiment exklusiver Marken sowie eigener Unternehmensmarken. Das Sortiment umfasst Düfte, Make-up, Hautpflege, Haarpflege, Accessoires sowie Beauty-Dienstleistungen. Die Stärkung der erfolgreichen Omnichannel-Positionierung und die konsequente Weiterentwicklung des Kund*innenerlebnisses stehen im Mittelpunkt der Unternehmensstrategie ‚Let it Bloom – DOUGLAS 2026‘. Das erfolgreiche Geschäftsmodell stützt sich auf das Omnichannel-Angebot, die führenden Marken und die Datenkompetenz der DOUGLAS Group. Im Geschäftsjahr 2022/23 erwirtschaftete die DOUGLAS Group einen Umsatz von 4,1 Milliarden Euro und beschäftigte europaweit rund 18.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Für weitere Informationen besuchen Sie die DOUGLAS Group Website.

Investorenkontakt

Stefanie Steiner

Director Investor Relations and M&A

Phone: +49 211 16847 8594

E-Mail: ir@douglas.de

Pressekontakt

Peter Wübben

SVP Group Communications & Sustainability

Telefon: +49 211 16847 6644

E-Mail: pr@douglas.de

[1] Verschuldung = Nettoverschuldung / bereinigtes EBITDA (operatives Ergebnis) für die LTM-Periode zum Berichtsdatum

Sprache: Deutsch Unternehmen: Douglas AG Luise-Rainer-Str. 7-11 40235 Düsseldorf Deutschland ISIN: DE000BEAU7Y1 WKN: BEAU7Y

