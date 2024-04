Italien weitet Kartelluntersuchung zu Ryanair aus

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Rom (Reuters) - Dem irischen Billigflieger Ryanair droht einem Medienbericht zufolge in Italien eine weitere Prüfung durch die Wettbewerbshüter wegen einer marktbeherrschenden Stellung.

Durch ihre Marktdominanz habe die Airline nach Auffassung der Kartellbehörde Reisebüros, Fluggesellschaften und Passagieren geschadet, berichtete die italienische Tageszeitung "Il Messaggero" am Montag. Ryanair habe Reiseveranstaltern wiederholt den Zugang zu Angeboten und Rabatten auf seiner Website verwehrt. Im September hatte das Amt eine Untersuchung begonnen, ob die Airline bei der Vermittlung von Mietautos und Übernachtungen über ihre Internetseite unfair vorgeht.

Ryanair erklärte auf Anfrage der Nachrichtenagentur Reuters, die Kartellbehörde sei von den Online-Reisebüros in die Irre geführt worden. Ein Urteil des Berufungsgerichts in Mailand vom Januar, wonach der Onlinevertrieb der Airline in Ordnung ist und zu niedrigen Ticketpreisen beiträgt, sei ignoriert worden. Nicht von Ryanair akzeptierte Online-Reisebüros erheben dem Billigflieger zufolge versteckte Aufschläge und überhöhte Preise. Die Iren liegen darüber schon länger im Rechtsstreit mit Buchungsplattformen wie Booking.com. Einige von ihnen stoppten deshalb Ende letzten Jahres den Verkauf von Flügen.

