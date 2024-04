EQS-Adhoc: adidas erzielt besser als erwartete Ergebnisse im ersten Quartal und erhöht die Prognose für das Gesamtjahr

EQS-Ad-hoc: adidas AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis/Prognoseänderung

adidas erzielt besser als erwartete Ergebnisse im ersten Quartal und erhöht die Prognose für das Gesamtjahr



16.04.2024 / 17:41 CET/CEST

Herzogenaurach, 16. April, 2024

adidas hat heute vorläufige Geschäftsergebnisse für das erste Quartal 2024 bekannt gegeben. Im ersten Quartal lag der währungsbereinigte Umsatz um 8 % über dem Vorjahresniveau. In Euro stieg der Umsatz des Unternehmens um 4 % auf 5,458 Mrd. € (2023: 5,274 Mrd. €). Die Bruttomarge des Unternehmens verbesserte sich im Quartal um 6,4 Prozentpunkte auf 51,2 % (2023: 44,8 %). Das Betriebsergebnis belief sich in Q1 auf 336 Mio. € (2023: 60 Mio. €).

Infolge der besser als erwarteten Ergebnisse im ersten Quartal hat das Unternehmen seine Prognose für das Gesamtjahr erhöht. adidas geht nun für 2024 von einem währungsbereinigten Umsatzanstieg im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich aus (bisherige Prognose: Anstieg im mittleren einstelligen Prozentbereich). Das Betriebsergebnis des Unternehmens wird den Prognosen zufolge nun ein Niveau von rund 700 Mio. € erreichen (bisherige Prognose: rund 500 Mio. €).

Der jüngste Verkauf von Yeezy Produkten generierte im ersten Quartal Umsätze von rund 150 Mio. € und ein Betriebsergebnis in Höhe von rund 50 Mio. €. Das Unternehmen geht in seiner Prognose davon aus, dass der Verkauf der verbleibenden Yeezy Bestände im weiteren Verlauf des Jahres im Durchschnitt kostendeckend erfolgen wird. Dies würde im restlichen Verlauf des Jahres 2024 zu einem weiteren Umsatz in Höhe von rund 200 Mio. € ohne zusätzlichen Gewinnbeitrag führen.

adidas geht weiterhin davon aus, dass ungünstige Währungseffekte die Profitabilität des Unternehmens in diesem Jahr erheblich belasten werden. Diese Effekte werden sich voraussichtlich weiterhin negativ sowohl auf den für das Jahr 2024 ausgewiesenen Umsatz als auch auf die Entwicklung der Bruttomarge auswirken.

