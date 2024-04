Original-Research: USU Software AG (von GBC AG): Ausgesetzt

^ Original-Research: USU Software AG - von GBC AG Einstufung von GBC AG zu USU Software AG Unternehmen: USU Software AG ISIN: DE000A0BVU28 Anlass der Studie: Researchstudie (Anno) Empfehlung: Ausgesetzt Kursziel: Fairer Wert: 27,00 EUR Letzte Ratingänderung: Analyst: Cosmin Filker; Marcel Goldmann - Geplantes Delisting nimmt Investoren die Wachstumsperspektive weg - Innerer Wert der Aktie nur noch theoretischer Natur Die USU Software AG hat am 12.03.2024 den Kapitalmarkt über ein geplantes Delisting informiert. Nach Ansicht der Gesellschaft bietet eine Börsennotierung der USU-Aktie keine Vorteile, insbesondere vor dem Hintergrund der erheblichen Kosten und der aus Sicht des Vorstands seit langem bestehenden Unterbewertung der USU-Aktie. Die niedrige Bewertung der USU-Aktie scheidet als mögliche Akquisitionswährung für anorganisches Wachstum aus. Zudem sind Kapitalmaßnahmen auf dem aktuellen Bewertungsniveau nicht attraktiv. Mit dem geplanten Delisting soll der zukünftige Fokus auf das margenstarke Produktgeschäft gelegt und damit von den anderen Geschäftsbereichen getrennt werden. Die Umsetzung hinsichtlich einer möglichen Ausgliederung des Produktgeschäfts befindet sich derzeit in einem frühen Stadium. Mit dem geplanten Delisting der USU-Aktie, für das derzeit noch kein Termin feststeht, werden die Aktionäre nicht mehr an der zukünftigen Entwicklung der Gesellschaft partizipieren. Auch bei einem möglichen weiteren Handel der Aktie nach dem Delisting ist mit einer deutlich geringeren Handelsliquidität und nur noch rudimentären Informationen über den Geschäftsverlauf zu rechnen. Die weitere Kursentwicklung der USU-Aktie ist derzeit durch den Angebotspreis gedeckelt. Dieser entspricht dem gesetzlichen Minimum, das nach unseren Berechnungen bei rund 17,00 EUR je Aktie liegen dürfte. Vor diesem Hintergrund sind die operative Geschäftsentwicklung und die guten Wachstumsperspektiven der Gesellschaft für die Aktionäre der USU-Software AG nicht mehr relevant. In unserem DCF-Bewertungsmodell haben wir einen neuen fairen Wert in Höhe von 27,00 EUR (bisher: 29,30 EUR) ermittelt, das ausschließlich den inneren Wert der USU-Aktie repräsentiert. Die Reduktion des fairen Wertes je Aktie resultiert aus dem Anstieg der gewichteten Kapitalkosten, die zum einen den höheren risikolosen Zinssatz widerspiegeln. Zum anderen haben wir die Marktrisikoprämie von 5,5 % auf einen für nicht börsennotierte Unternehmen höheren Wert von 7,0 % angehoben. Wie dargestellt, ist der innere Wert der USU-Aktie für die USU-Aktionäre nur noch als theoretischer Wert zu betrachten. Ausgehend vom aktuellen Aktienkurs in Höhe von 16,40 EUR besteht zum Angebotspreis von 17,00 EUR nur noch ein geringes Kurspotenzial. Abweichend von unserem Ratingsystem setzen wir das Rating der USU-Aktie aus (bisher: KAUFEN). Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/29433.pdf Kontakt für Rückfragen GBC AG Halderstrasse 27 86150 Augsburg 0821 / 241133 0 research@gbc-ag.de ++++++++++++++++

