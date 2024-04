Trading-Chance IDEXX Laboratories: Jetzt könnte man auf der Short-Seite nachsetzen

Werbung

Ende Dezember hatten wir an dieser Stelle einen Short-Trade auf IDEXX Laboratories vorgestellt. Die Aktie zierte sich längere Zeit abzudrehen, jetzt jedoch hat der Kurs Fahrt nach unten aufgenommen. Genug, um den am 21.12. vorgestellten bereits gut 50 Prozent voranzubringen. Aber in diesem Fall würden wir nicht Kasse machen und die Position drehen, sondern eher noch einmal nachfassen: Eine Trading-Chance Short.

IDEXX Laboratories stellt medizinische Geräte und Produkte für Tierkliniken und Tierärzte her. Das ist ein wachsender Markt, entsprechend legte der Umsatz des Unternehmens in den vergangenen Jahren konstant zu, auch der Gewinn stieg, ausgenommen 2022, jedes Jahr an. Doch nicht ein stagnierendes Bild beim Wachstum ist das derzeitige Problem für das bullische Lager, es ist der Umstand, dass die Aktie höher notiert, als Umsatz- und Gewinnwachstum das nahelegen würden.

Trotz angelaufener Korrektur noch überbewertet

Auch, wenn IDEXX Laboratories bereits ein gutes Stück vom Anfang März bei 583,39 US-Dollar markierten Jahreshoch zurückgekommen ist: Teuer bewertet ist diese Aktie weiterhin. Normalerweise kann man für das Kurs/Gewinn-Verhältnis (KGV) als groben Anhalt das Doppelte der durchschnittlichen, prognostizierten Gewinn-Wachstumserwartung der kommenden zwei Jahre ansetzen. Die Analysten sehen für IDEXX nach einem Durchschnitts-Gewinnwachstum von 18 Prozent in den vergangenen fünf Jahren beim Blick nach vorne für die nächsten fünf Jahre einen Anstieg des Gewinns pro Aktie von durchschnittlich 12 Prozent.

Selbst, wenn man großzügig rechnen wollte, wäre ein angemessenes KGV im Bereich daher um 30 anzusiedeln. Derzeit liegt es aber auf Basis der 2024er-Gewinnschätzung bei 45. Das ist teuer … bzw. zu teuer und bietet markantes Korrekturpotenzial. Auch jetzt noch oder, wenn man sich den Chart ansieht, gerade jetzt.

Die entscheidenden Unterstützungen sind gefallen

Nach einem kräftigen Aufwärtsschub als Reaktion auf die Anfang Februar vorgelegten, durchaus gut ausgefallenen Zahlen zum vierten Quartal 2023 bestand die Chance auf einen Befreiungsschlag nach oben, der aber mangels Anschlusskäufen ausblieb. Die Aktie blieb im Bereich einer bis Anfang 2022 zurückreichenden Widerstandszone hängen und drehte Anfang März letztlich nach unten ab. Bis vor wenigen Tagen ließ sich das noch als normaler Rücksetzer bzw. als kleine Korrektur einordnen, jetzt indes nicht mehr, denn:

Quelle: marketmaker pp4

IDEXX Laboratories ist im Zuge eines von der 20-Tage-Linie geführten kurzfristigen Abwärtstrends (was andeutet, dass charttechnisch orientierte Trader hier aktiv auf der Short-Seite agieren) aus der Handelsspanne der letzten viereinhalb Monate nach unten herausgerutscht und hat dabei auch noch die 200-Tage-Linie gebrochen. Auffällig war, dass man gestern noch versuchte, diesen wichtigen Gleitenden Durchschnitt sofort zurückzuerobern, damit aber scheiterte, wie wir im Chart sehen. Damit wäre jetzt das Short-Signal auf charttechnischer Ebene gegeben, das ein Aufstocken des laufenden Short-Trades unterfüttern würde.

Das aktuelle Chartbild bietet sich für ein Aufstocken des Trades förmlich an

Für diese Trading-Chance stellen wir das bereits am 21.12. eingesetzte Knock Out-Zertifikat Short mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten UniCredit vor, das mit einem Basispreis/Knock Out-Level von 656,386 US-Dollar aktuell einen Hebel von 2,9 ausweist. Den Stop Loss würden wir, bezogen auf die Aktie, bei 546 US-Dollar ansiedeln, das würde beim derzeitigen Umrechnungskurs Euro/US-Dollar (1,0950 USD) einem Kurs von ca. 1,02 Euro im Zertifikat entsprechen. Die WKN dieses IDEXX Laboratories Short-Zertifikats lautet HC83YG.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 504,86 US-Dollar, 507,60 US-Dollar, 543,33 US-Dollar, 583,39 US-Dollar

Unterstützungen: 484,07 US-Dollar, 456,78 US-Dollar, 372,50 US-Dollar

Knock-Out Zertifikat Short auf IDEXX Laboratories

Basiswert IDEXX Laboratories WKN HC83YG ISIN DE000HC83YG9 Basispreis 656,386 US-Dollar K.O.-Schwelle 656,386 US-Dollar Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Short Emittent UniCredit Hebel 2,9 Stop Loss Zertifikat 1,02 Euro

