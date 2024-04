Acre Impact Capital kündigt den ersten Abschluss seines Export Finance Fund I an

Acre Impact Capital, ein Private-Debt-Impact-Investment-Manager, gibt den ersten Abschluss seines Export Finance Fund I (der "Fonds") mit Zusagen in Höhe von ca. 100 Mio. USD und einem Zielvolumen von 300 Mio. USD bekannt.

Entwicklungsfinanzierungsinstitutionen (DFI), Family Offices und Impact-First-Investoren wie Trimtab Impact und Ceniarth. Zu den DFI gehören die Europäische Investitionsbank und FSD Africa Investments. Der Fonds hat auch bedeutende Zusagen von mehreren afrikanischen Investoren erhalten, was das attraktive Risiko-Rendite-Profil und die erwartete Wirkung der Strategie widerspiegelt.

Deckung des dringenden Bedarfs an Investitionen in die Klima-Infrastruktur

Der innovative Export Finance Fund I von Acre Impact Capital ist der erste Fonds seiner Art, der die transaktionsfördernde Rolle von Exportkreditagenturen (ECAs") wirkungsvoll nutzt. Die Exportfinanzierung bietet langfristige, von offiziellen ECAs garantierte Fremdfinanzierungen, die es den Projektsponsoren ermöglichen, die Fremdkapitalkosten erheblich zu senken, indem sie attraktive, von ECAs garantierte Finanzierungen erhalten und die Laufzeiten auf bis zu 22 Jahre verlängern. Auf diese Weise verbessern die ECAs die Erschwinglichkeit von Projekten erheblich und ziehen privates Kapital an.

Der Fonds schließt eine kritische Finanzierungslücke für klimarelevante Infrastruktur in Afrika. Während Geschäftsbanken in der Regel die von einer ECA garantierte Tranche (im Wert von 85 % des Projektwerts) finanzieren, ist die Finanzierung der verbleibenden 15 % der kommerziellen Schuldentranche zunehmend knapp. Durch die Bereitstellung spezieller Mittel für diese Tranche wird der Fonds Transaktionen freisetzen und für jeden investierten Dollar 5,6 US-Dollar an privatem Kapital mobilisieren.

"Wir sind unglaublich stolz auf die Unterstützung unserer Kommanditisten, die unseren bahnbrechenden Export Finance Fund I unterstützt haben. Das derzeitige Kreditumfeld bietet attraktive Möglichkeiten für anspruchsvolle Investoren und deckt gleichzeitig den dringenden Bedarf an Finanzmitteln für klimarelevante Infrastrukturprojekte", sagte Hussein Sefian, CEO von Acre Impact Capital. "Der Fonds zielt darauf ab, in 15-20 Projekte in vier Themenbereichen zu investieren: (i) Erneuerbare Energien; (ii) Gesundheit, Ernährung und Wasserknappheit; (iii) Nachhaltige Städte und (iv) Grüner Verkehr. Diese Projekte werden erhebliche ökologische und soziale Auswirkungen haben und gleichzeitig den Anlegern die gewünschte Diversifizierung bieten.

Engagement für die 2X-Herausforderung

Der Fonds setzt sich für geschlechtsspezifische Investitionen ein und strebt an, dass mindestens 30 % seines Projektportfolios die 2X-Kriterien erfüllen, um den Anteil von Frauen in seinem Investitionsportfolio zu erhöhen. Darüber hinaus verpflichtet sich Acre Impact Capital, ein ausgewogenes Geschlechterverhältnis bei den Fondsmanagern zu fördern und aufrechtzuerhalten und eine Kultur zu schaffen, in der Vielfalt und Inklusion einen hohen Stellenwert haben.

Acre Impact Capital erhält technische Unterstützung vom United States Agency for International Development (USAID), um die Integration von Geschlechtergleichstellung und sozialer Inklusion in seine Investitionsprozesse zu unterstützen.

Über Acre Impact Capital

Acre Impact Capital investiert in klimagerechte, wichtige Infrastrukturen durch Partnerschaften mit führenden kommerziellen Kreditgebern und Exportkreditagenturen. Der Export Finance Fund I von Acre Impact Capital deckt die geschätzte jährliche Finanzierungslücke von 100 Milliarden Dollar für Infrastruktur in Afrika ab, fördert das Wirtschaftswachstum und bietet grundlegende Dienstleistungen für unterversorgte Bevölkerungsgruppen.

Die Entwicklung von Acre Impact Capital wurde durch die technische Hilfe der Private Infrastructure Development Group (PIDG), die über die PIDG-Gesellschaft GuarantCo bereitgestellt wurde. PIDG ist eine innovative Finanzorganisation, die von den Regierungen des Vereinigten Königreichs, der Niederlande, der Schweiz, Australiens, Schwedens, Deutschlands und der IFC finanziert wird. Unterstützung für die Konzeption und Entwicklung des Fonds kam von der The Rockefeller Foundation.

Website: https://www.acre.capital/

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/acre-impact-capital

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240417218056/de/

Presseanfragen:

Hussein Sefian, CEO und Gründungspartner

press@acre.capital