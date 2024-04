Werbung von

Der XTB Morgenticker - (17.04.2024) XTB · 17.04.2024, 09:37 Uhr Uhr Jens Chrzanowski

Die asiatisch-pazifischen Indizes verloren nach der gestrigen Talfahrt an der Wall Street überwiegend an Boden. Die Renditen zweijähriger US-Staatsanleihen stiegen auf 5 %, nachdem der Fed-Vorsitzende Powell erklärt hatte, dass die jüngsten Daten zeigten, dass die Fortschritte bei der Senkung der Inflation in den USA nachgelassen haben.

Der US-Dollar befindet sich in einer 5-Tage-Rekordserie seit 2022, während die Renditen 10-jähriger Anleihen im Jahr 2024 auf Rekordniveau notieren und gestern um 6 Basispunkte auf 4,66% gestiegen sind.

Der chinesische Hang Seng und der japanische Nikkei gaben um 0,4% nach, und der südkoreanische KOSPI notierte geringfügig niedriger. Der australische ASX 2000 legte um 0,11% zu.

