EQS-Adhoc: HWA AG: Kein Entwicklungsauftrag für das Mercedes-AMG GT3-Programm und verzögerte Entwicklungsprojekte

HWA AG: Kein Entwicklungsauftrag für das Mercedes-AMG GT3-Programm und verzögerte Entwicklungsprojekte



17.04.2024 / 17:45 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Affalterbach, den 17. April 2024 - Nach den Verhandlungen der letzten Monate mit der Mercedes-AMG GmbH, ist die Gesellschaft zu dem Ergebnis gekommen, dass die HWA AG nicht wie in der Vergangenheit die Entwicklung eines Mercedes-AMG GT3 Nachfolgers umsetzen wird. Weiterhin verzögern sich für 2024 angekündigte und eingeplante Entwicklungs- sowie Produktionsprojekte. Aufgrund dieser Themen rechnet der Vorstand der HWA AG mit signifikant negativen Auswirkungen auf die Geschäftsentwicklung im laufenden Geschäftsjahr 2024 und damit auch auf die Finanzkennzahlen der Gesellschaft.



Eine konkrete Umsatz- und Ergebnisprognose für das laufende Geschäftsjahr 2024 kann gegenwärtig noch nicht getroffen werden.



Die Umsatz- und operative Ergebnisprognose (EBIT) für das Geschäftsjahr 2023 ist von dem Ausbleiben des Folgeauftrags durch die Mercedes-AMG GmbH nicht wesentlich betroffen. Der Vorstand wird nunmehr weitere Kosteneinsparungen kurzfristig anstreben, sowie die Umsetzung von Projekten mit anderen Kunden als der Mercedes-AMG GmbH weiter forcieren, auch wenn der Vorstand nicht damit rechnet, dass das Ausbleiben der Mercedes-AMG GT3-Entwicklung sowie zeitlichen Verzögerungen in den anderen Projekten kurzfristig kompensiert werden können.



Das After-Sales Geschäft im Mercedes-AMG Kundensport ist vom Ausbleiben der Beauftragung der HWA AG für einen Mercedes-AMG GT3 Nachfolger nicht betroffen. Über eine Neugestaltung des zukünftigen Modells der Zusammenarbeit zwischen der HWA AG und der Mercedes-AMG GmbH, in Bezug auf das Kundensportprogramm, befinden sich beide Unternehmen in Gesprächen.

Unternehmensprofil HWA AG:



Die HWA AG ist ein eigenständiger 360 -Engineering-Experte in den Bereichen Automobilrennsport und Hochleistungsfahrzeuge. Das 1998 von Hans Werner Aufrecht gegründete Unternehmen hat seinen Sitz in Affalterbach (Deutschland) und beschäftigt rund 270 hochqualifizierte Mitarbeiter. Alle Produkt- und Dienstleistungsangebote der HWA AG stehen unter dem Motto ENGINEERING SPEED: Anspruch des Unternehmens ist es, die jeweils besten und hochwertigsten Lösungen zu entwickeln, um seine Partner und Kunden noch schneller an ihre Ziele zu bringen. Das Leistungsportfolio reicht von der Konstruktion sämtlicher Fahrzeugkomponenten bis hin zur Fertigung von Gesamtfahrzeugen in Verbindung mit den entsprechenden Logistik-, Aftersales- und Support-Dienstleistungen.

