EQS-Adhoc: Nakiki SE: Legal Finance finanziert Casino-Klagen

Die Nakiki SE hat beschlossen, über die Tochtergesellschaft Legal Finance SE in Zusammenarbeit mit Verbraucherschutzkanzleien monatlich bis zu 100 Klagen gegen Online-Casinos zu finanzieren.

Nach deutscher Rechtsprechung aus diversen rechtskräftig abgeschlossenen Verfahren haben Spieler einen Rückerstattungsanspruch der erlittenen Spielverluste, da Online-Casinos bis 2021 größtenteils illegal in Deutschland agieren. Der Bundesgerichtshof hat diese Rechtsansicht in einem Hinweisbeschluss am 22.03.2024 bestätigt und ausgeführt, dass die Spielverträge unter Voraussetzungen nichtig sind. Die von Nakiki bzw. Legal Finance SE finanzierten Klagen beziehen sich auf diese Rechtsansicht.

NAKIKI SE, künftig Legal Finance Holding SE

Johnsallee 30

20148 Hamburg

Telefon: +49 40 285 304 23-0

Internet:

https://nakikifinance.com/

E-Mail:

info@nakikifinance.com

Handelsregister: AG München HRB 228000

WKN: WNDL30

ISIN: DE000WNDL300

