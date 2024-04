EQS-News: EV Digital Invest AG erfüllt Prognose für Geschäftsjahr 2023

EQS-News: EV Digital Invest AG / Schlagwort(e): Jahresbericht/Jahresergebnis

EV Digital Invest AG erfüllt Prognose für Geschäftsjahr 2023



17.04.2024 / 08:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





EV Digital Invest AG erfüllt Prognose für Geschäftsjahr 2023

Entwicklung zur diversifizierten Investmentplattform schreitet erfolgreich voran – Gesellschaft ist mit neuer Marke, der Akquisition einer digitalen Vermögensverwaltung, neuen Produkten, der ECSP-Lizenzierung durch die BaFin und einer erfolgreichen Internationalisierung gut für das Geschäftsjahr 2024 positioniert, um Wachstum zu generieren

Einnahmen erreichen 4,5 Mio. Euro und liegen damit über der Analystenerwartung von 4,1 Mio. Euro sowie am oberen Ende der prognostizierten Bandbreite vom 13. November 2023

Jahresergebnis mit -3,7 Mio. Euro leicht besser als Analystenschätzungen von -3,9 Mio. Euro

Seit Gründung 247 Mio. Euro finanziert, davon allein 39 Mio. Euro im Jahr 2023

Berlin, 17. April 2024. Die EV Digital Invest AG (ISIN: DE000A3DD6W5), Betreiberin der beiden Online-Investmentplattformen „Engel & Völkers Digital Invest“ sowie „Digital Invest Assets“, blickt auf ein herausforderndes Geschäftsjahr 2023 zurück. Trotz eines außerordentlich schwierigen Marktumfelds bewegen sich die erzielten Geschäftsergebnisse innerhalb der am 13. November 2023 prognostizierten Bandbreite und fielen gleichzeitig leicht besser aus als von den Analysten im Februar 2024 angenommen. Der Fokus der Geschäftsentwicklung lag im Geschäftsjahr 2023 auf zwei strategischen Säulen – der Stabilisierung des Kerngeschäfts der Immobilienfinanzierung sowie des Wachstums in komplementären digitalen Investmentprodukten. Ziel ist es, die Gesellschaft in einem weiterhin herausfordernden Marktumfeld auf nachhaltig profitables Wachstum auszurichten.



Marc Laubenheimer, CEO der EV Digital Invest AG, resümiert: „Das überaus herausfordernde Umfeld in der Immobilienbranche hat auch uns im Geschäftsbereich ‚Engel & Völkers Digital Invest‘ vor große Aufgaben gestellt. Mit dem Launch der Marke ‚Digital Invest Assets‘, dem Erhalt der ECSP-Lizenz, der fortschreitenden Integration von nachhaltigen Investments und der erfolgreichen Internationalisierung haben wir dennoch Erfolge erzielt und unser Leistungsangebot ausgeweitet, uns diversifiziert und uns breiter aufgestellt. Was unsere Immobilienprojekte betrifft, sind wir der Überzeugung, dass die Marktsituation aktuell wieder an Dynamik gewinnt und ein guter Zeitpunkt zum Investieren ist.”



Geschäftszahlen 2023: Stabile Entwicklung in herausforderndem Marktumfeld

Die im Geschäftsjahr 2023 erzielten Gesamteinnahmen lagen mit 4,5 Mio. Euro (Vorjahr: 5,7 Mio. Euro) am oberen Ende der am 13. November 2023 prognostizierten Bandbreite von 3,9 Mio. Euro bis 4,5 Mio. Euro und fiel zudem besser aus, als die im Februar 2024 von den Analysten erwarteten 4,1 Mio. Euro. Das Jahresergebnis lag bei -3,7 Mio. Euro (Vorjahr: -3,3 Mio. Euro), knapp oberhalb der Analystenschätzung in Höhe von -3,9 Mio. Euro.



Projektfinanzierungsgeschäft von Immobilien mit anhaltend hoher Nachfrage im Geschäftsjahr 2023

Trotz der anhaltenden Schwächephase konnten 2023 über die Plattform „Engel & Völkers Digital Invest“ insgesamt 13 Immobilienprojekte mit einem Finanzierungsvolumen von mehr als 39 Mio. Euro (Vorjahr: 55 Mio. Euro) finanziert werden. Das Platzierungsvolumen erreichte 36 Mio. Euro (Vorjahr: 60 Mio. Euro). An Anleger zurückgeführt wurden im vergangenen Jahr 41 Mio. Euro (Vorjahr: 32 Mio. Euro). Angesichts der deutlich gestiegenen Marktrisiken wurden die ohnehin hohen Qualitätsanforderungen der EV Digital Invest AG an neue Projektfinanzierungen weiter verschärft, um potenzielle Ausfallrisiken für Anleger zu reduzieren.



Insgesamt zeigt das hohe Interesse von Seiten der Anleger, dass Immobilieninvestments mit einem attraktiven Chancen-Risiko-Profil auch im Krisenjahr 2023 gefragt blieben. Zu den im Geschäftsjahr 2023 finanzierten Immobilien zählen etwa nachhaltige Logistikimmobilien, die auf den strategischen Ausbau der Partnerschaft mit DFI Real Estate zurückzuführen sind. Darunter fallen fünf Projekte mit einem Finanzierungsvolumen von über zehn Millionen Euro. Zusätzlich zum Angebot von energieeffizienten Logistikparks ist der Ausbau der nachhaltigen Asset-Klassen im Geschäftsjahr 2024 geplant.



Darüber hinaus ist mit dem Markteintritt in Österreich ein weiterer wichtiger Schritt bei der Diversifizierung des Immobiliengeschäfts erfolgt. Das Auftaktprojekt „Am Akkonplatz“ in zentraler Lage von Wien mit einem Finanzierungsvolumen von 2,3 Mio. Euro wurde in weniger als drei Stunden vollfinanziert. Seit Gründung des Unternehmens summiert sich die Anzahl der über die Plattform finanzierten Immobilienprojekte auf nunmehr 90 Objekte, mit einem Finanzierungsvolumen von insgesamt einer knappen viertel Milliarde Euro.



Erfolgreiche strategische Weichenstellungen vollzogen

Im vergangenen Geschäftsjahr wurden zudem verschiedene Maßnahmen ergriffen, um das ursprünglich rein auf Immobilienfinanzierung fokussierte Geschäftsmodell weiterzuentwickeln und im Sinne der Diversität krisenfester aufzustellen. Ein zentraler Meilenstein für die Entwicklung zu einem vollintegrierten Anbieter für digitale Investments war die erfolgreiche Übernahme der mehrfach ausgezeichneten wevest Vermögensverwaltung AG (heute: EV Digital Invest Assets Management AG). Das Angebot unter der neuen Marke ‚Digital Invest Assets‘ umfasst neben effizienten ETF-Portfolios für den allgemeinen Vermögenserhalt und -aufbau auch eine Reihe von individuellen Anlagelösungen, die auf die vielseitigen Bedürfnisse und Ziele vermögender Kunden zugeschnitten sind.



Das Kernprodukt der Immobilienfinanzierung wurde durch den Erhalt der ECSP-Lizenz durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) ergänzt. Damit profitieren Anleger künftig von einem einheitlichen EU-weit gültigen Rechtsrahmen. Zugleich eröffnet die Lizenz Zugang zu neuen Anlagemöglichkeiten und -produkten. Hinzu kommt die Möglichkeit, mit deutlich höheren Investitionsbeträgen an unseren Immobilienprojekten mitzuwirken sowie ein beschleunigter Finanzierungsprozess. Die ersten Projekte unter der neuen Lizenz wurden bereits innerhalb weniger Stunden erfolgreich platziert.



Karl Poerschke, COO der EV Digital Invest AG, ergänzt: „Bereits beim Börsengang haben wir angekündigt, dass wir die Erlöse dafür nutzen wollen, um durch strategische Akquisitionen zu wachsen. Mit der Übernahme der wevest Vermögensverwaltung haben wir einen Meilenstein auf diesem Weg erreicht. Mit den neuen Produkten sind wir in der Lage, noch besser auf die individuellen Investitionsanforderungen unserer Kunden einzugehen, um mit ihnen auch in anspruchsvollen Marktphasen weiterzuwachsen. Wir können mit dem Finanzergebnis für 2023 nicht zufrieden sein. Wir sind aber davon überzeugt, unsere Hausaufgaben gemacht und das Tal der Tränen durchschritten zu haben.“



Für das Jahr 2024 erwartet der Vorstand, das Geschäft zu stabilisieren. Der Vorstand erwartet einen Anstieg der Einnahmen zu 2023 von 10 Prozent bis 30 Prozent, bei einem verbesserten EBIT von bis zu -1,9 Mio. Euro. Sobald sich die Aussichten des Immobilienmarkts nachhaltig verbessern und die strategischen Weichenstellungen und neuen Produkte Früchte zeigen, rechnet der Vorstand nach wie vor mittel- bis langfristig damit, dass sich die Gesamteinnahmen mit mittleren zweistelligen Wachstumsraten entwickeln werden und Profitabilität erreicht wird. Aufgrund der nach wie vor hohen Volatilität des Marktes, gibt der Vorstand aktuell keine konkrete Prognose zur Entwicklung für die Folgejahre ab.



Der Geschäftsbericht für das Jahr 2023 ist auf der Website der Gesellschaft abrufbar unter: https://www.ev-digitalinvest.de/investorrelations.



Über EV Digital Invest AG

Die EV Digital Invest AG, Lizenzpartner der Engel & Völkers Marken GmbH & Co. KG, bietet Investoren auf ihren digitalen Investmentplattformen ein breites Produkt- und Serviceangebot über verschiedene Anlageklassen – von Immobilien über ETFs bis hin zur vollständigen Vermögensverwaltung. Mit einer nachhaltigen und qualitätsfokussierten Geschäftsstrategie verfügt das Unternehmen über eine starke Positionierung in attraktiven Wachstumsmärkten.



Unter der Marke „Engel & Völkers Digital Invest“ erhalten Investoren die Chance, sich als Co-Investoren an ausgewählten Investitionsprojekten zu beteiligen. Als qualitätsführende Plattform im Bereich der digitalen Immobilieninvestition und -finanzierung sowie als Teil des globalen Lizenzpartner-Netzwerks von Engel & Völkers verfügt sie über eine außerordentlich hohe Markenbekanntheit. Die EV Digital Invest AG hat Investitionsprojekte mit über 247 Mio. Euro finanziert.



Unter der Marke „Digital Invest Assets“ bietet das Unternehmen zudem digitale Investmentmöglichkeiten ohne Immobilienbezug an. Das Angebot umfasst effiziente ETF-Portfolios für den allgemeinen Vermögenserhalt und -aufbau sowie individuelle Anlagelösungen – maßgeschneidert auf die Bedürfnisse und Ziele vermögender Kunden/Investoren.



Weitere Informationen:

www.ev-digitalinvest.de

www.digitalinvest-assets.de



ENGEL&VÖLKERS DIGITAL INVEST

EV Digital Invest AG

Lizenzpartner der Engel & Völkers Marken GmbH & Co. KG

Joachimsthaler Str. 12

10719 Berlin

www.ev-digitalinvest.de



Kontakt:

Kirchhoff Consult, Jan Hutterer

Borselstraße 20, 22765 Hamburg

Phone: +49 40 60 91 86 65

E-mail: ev-digitalinvest@kirchhoff.de

17.04.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



Sprache: Deutsch Unternehmen: EV Digital Invest AG Joachimsthaler Straße 10 10719 Berlin Deutschland Telefon: +49 30 403 69 15 21 E-Mail: info@ev-digitalinvest.de Internet: www.ev-digitalinvest.de ISIN: DE000A3DD6W5 WKN: A3DD6W Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1881941

Ende der Mitteilung EQS News-Service

1881941 17.04.2024 CET/CEST