RWE - Aussicht auf Besserung?

Seit Ende 2023 durchläuft die RWE-Aktie eine schwierige Marktphase. Damit ringt der Versorger gleichzeitig mit der Bayer-Aktie um die „rote Laterne“ bei der Jahresperformance 2024 unter allen DAX®-Titeln. Doch es gibt aktuell einen charttechnischen Silberstreif. So hat das Papier im Februar und März bei gut 30 EUR zwei Mal die Kurve bekommen. Während der vergangenen 14 Jahre hat die RWE-Aktie hier immer wieder wichtige Hoch- und Tiefpunkte ausgeprägt. Auch aktuell wächst die Hoffnung, dass auf dieser Basis eine Bodenbildung gelingen könnte. In diesem Kontext ist noch ein weiterer Aspekt wichtig: Die Bollinger Bänder haben sich stark zusammengezogen. Das ist oftmals eine Konstellation, welche neue Trends begünstigt. Was für eine erfolgreiche untere Umkehr und damit einen neuen Aufwärtstrend noch fehlt, ist ein Spurt über die Hochs bei knapp 33 EUR (siehe Chart). Gelingt der Befreiungsschlag, dann eröffnet sich ein rechnerisches Anschlusspotenzial von rund 3 EUR. Letzteres wäre ausreichend, um die 200-Tages-Linie (akt. bei 36,17 EUR) ins Visier zu nehmen. Im Ausbruchsfall bietet sich dagegen das Tief vom Oktober 2023 bei 31,55 EUR als Absicherung an.

RWE (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart RWE

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

