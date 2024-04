10-jährige Rendite Deutschland - Dieses Schlüssellevel sollten Sie kennen!

Nachdem wir gestern an dieser Stelle die 10-jährige Rendite USA auf den Prüfstand gestellt hatten, analysieren wir heute unser heimisches Pendant. Auch hierzulande befinden sich die Zinsen an einer wichtigen charttechnischen Schaltstelle. Starten wir mit einer sehr langfristigen Betrachtung: Im Halbjahresbereich lässt sich seit dem Jahr 1997 eine Abwärtstrendlinie konstruieren, welche derzeit bei 2,48 % verläuft, und bereits seit fast zwei Jahren immer wieder eine Rolle spielt. Wenn Anlegerinnen und Anleger zusätzlich den kürzerfristigen Tagesbereich ins Kalkül einbeziehen, dann fällt sofort die 200-Tages-Linie (akt. ebenfalls bei 2,48 %) ins Auge. Abgerundet wird die auf diesem Level entstehende Widerstandszone durch die jüngsten Hochpunkte bei gut 2,50 % (siehe Chart). Ein Lüften dieses „Deckels“ hätte große Auswirkungen, zumal dann auch ein klassisches aufsteigendes Dreieck vorliegen würde. Rein rechnerisch hält diese trendbestätigende Formation ein Anschlusspotenzial bis in den Bereich von 2,80 % bereit. Aber selbst die Mehrjahreshochs bei rund 3 % dürften dann wieder in den Fokus rücken.

10-jährige Rendite Deutschland (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart 10-jährige Rendite Deutschland

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

