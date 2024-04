Aktien Europa: Leichte Gewinne - Positive Unternehmensnachrichten stützen

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Europas wichtigste Aktienmärkte haben trotz einer schwachen Wall Street am Donnerstag leicht zugelegt. Dazu trugen steigende US-Futures ebenso bei wie eine Reihe guter Quartalszahlen von Unternehmensseite. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann am Mittag 0,35 Prozent auf 4931,20 Punkte.

Der französische Cac 40 legte um 0,4 Prozent auf 8013,44 Zähler zu, während der britische FTSE 100 0,29 Prozent auf 7817,07 Punkte stieg.

Die Stimmung war trotz der Gewinne aber verhalten. "Es stellt sich noch keine richtige Kauflust bei den Investoren für europäische Aktien ein", beschrieb Marktexperte Andreas Lipkow das Handelsgeschehen. Nachdem die US-Währungshüter Zinshoffnungen zuletzt einen Strich durch die Rechnung gemacht hatten, ruhen die Hoffnungen nun ganz auf der Europäischen Zentralbank. "In der Eurozone bewegt sich die Teuerungsrate in die richtige Richtung und die Wirtschaft ist nicht unbedingt auf Rosen gebettet", merkte Analyst Christian Henke vom Broker IG Markets dazu an. "Gegenüber den Vereinigten Staaten hoffen die Marktteilnehmer auf dem alten Kontinent mit einer Zinssenkung im Juni."

Stärkster Sektor waren die Versorger. Hier gab es gute Nachrichten von der Insel. Der britische Netzbetreiber National Grid erwartet wegen einer geänderten Bilanzierungsmethodik ein besser als bislang erwartetes Ergebnis im Ende März ausgelaufenen Geschäftsjahr. Die Aktie zog um 1,8 Prozent an.

Auch mit dem Nahrungsmittelsektor ging es nach oben. Hier setzten die Zahlen von Danone Akzente. Der französische Lebensmittelhersteller habe positiv überrascht, schrieb RBC-Analyst James Edwardes Jones. Herausragend habe das Wassergeschäft abgeschnitten. Danone gewannen 1,8 Prozent.

Unter den Industriewerten glänzten ABB , die nach der Veröffentlichung aktueller Geschäftszahlen um 5,2 Prozent kletterten. Die Analysten von Bernstein Research sprachen zwar von einem durchwachsenen Zahlenwerk zum ersten Quartal. Entscheidend seien aber die starken Auftragseingänge und der überzeugende Ausblick für die Margen gewesen.

Auch Nordea kamen mit ihren Zahlen gut an. Die skandinavische Bank war dank eines weiter gestiegenen Zinsüberschusses stark ins laufende Jahr gestartet. Zu dem Ergebnis hätten positive Überraschungen bei den Erlösen und den Kosten geführt, hieß es vom Analysehaus Jefferies. Nordea-Aktien zogen um 0,8 Prozent an./mf/mis