Brillenkonzern EssilorLuxottica legt Umsatzsprung hin

CHARENTON-LE-PONT (dpa-AFX) - Der Brillenkonzern EssilorLuxottica hat zum Jahresauftakt einen Umsatzsprung hingelegt. Ohne Wechselkurseffekte stieg der Erlös gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 5,5 Prozent auf rund 6,3 Milliarden Euro, wie das französisch-italienische Unternehmen am Donnerstagabend in Charenton-le-Pont mitteilte. Damit schnitt der Konzern in etwa wie von Analysten vermutet ab. Einschließlich Fremdwährungseffekten lag das Umsatzplus bei drei Prozent. Der Konzern mit Brillenmarken wie Burberry, Oakley und Ray-Ban wuchs weltweit deutlich stärker als in Nordamerika, wo er nur ein leichtes Plus verzeichnete.

Der Kurs der EssilorLuxottica-Aktie reagierte im nachbörslichen Handel auf der Plattform Tradegate kaum auf die Neuigkeiten./ngu/stw/he