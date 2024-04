Der XTB Morgenticker - (18.04.2024)

Die Indizes aus Asien und dem pazifischen Raum verzeichnen überwiegend einen Aufwärtstrend. Die chinesischen Indizes legen am meisten zu, darunter der HSCEI (+1,50%) und der FTSE China A50 (+1,35%). Zuwächse sind auch beim japanischen Nikkei225 (+1,00%) und in Singapur beim SG20cash (+1,40%) zu beobachten.

Futures-Kontrakte auf europäische Indizes deuten ebenfalls auf eine leicht höhere Eröffnung des Handelstages in Europa hin. Die Kontrakte auf die Indizes aus Deutschland und dem Vereinigten Königreich steigen um 0,10%-0,20%.

Auf dem Forexmarkt sind die Bewegungen in der ersten Tageshälfte begrenzt, wobei sich die meisten Veränderungen bei den wichtigsten Währungspaaren innerhalb von +/-0,10 % bewegen.

Asahi Noguchi, Mitglied des Direktoriums der Bank of Japan (BoJ), erklärte am Donnerstag, dass die Bank of Japan weitere Änderungen der Geldpolitik vorsichtig angehen sollte, da der inländische Inflationsdruck immer noch nicht zu stark sei.