Deutsche Anleihen legen weiter zu

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Staatsanleihen haben am Donnerstag an die Kursgewinne vom Vortag angeknüpft. Am Morgen stieg der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future um 0,19 Prozent auf 131,75 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen betrug 2,47 Prozent.

Im Vergleich zum Vortag fallen die Kursgewinne aber moderat aus. Analysten der Dekabank verwiesen auf den deutlichen Rückgang der Ölpreise am Vortag. Dies habe "für etwas Entlastung von Seiten der Inflationserwartungen" gesorgt, was die Kurse der Bundesanleihen im frühen Handel stütze.

Im weiteren Handelsverlauf dürfte sich das Interesse der Anleger verstärkt auf Konjunkturdaten aus den USA richten. Diese waren zuletzt mehrfach robust ausgefallen, was die Erwartungen auf eine baldige Zinssenkung durch die US-Notenbank Fed dämpfte. Am Nachmittag stehen Daten zur Entwicklung der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe auf dem Programm und zur Stimmung in den Industriebetrieben in der Region Philadelphia.

Der Konjunkturbericht der US-Notenbank Fed sorgt unterdessen nicht für größere Kursbewegungen an den Finanzmärkten. Am Vorabend hatte die Fed bekannt gegeben, dass sich die ökonomische Lage in den USA zuletzt ein wenig verbessert habe./jkr/jha/