Israels Wirtschaft wieder zurück auf Wachstumskurs

Jerusalem (Reuters) - Die israelische Wirtschaft hat erstmals seit Ausbruch des Gaza-Kriegs wieder Wachstum vor Augen.

Der Einkaufsmanagerindex stieg im März um 1,9 Punkte auf 51,0 Zähler, wie aus der am Donnerstag veröffentlichten Unternehmensumfrage der Bank Hapoalim und dem Verband der Einkaufs- und Logistikmanager hervorgeht. Das Barometer liegt damit zum ersten Mal seit Beginn des israelischen Krieges gegen die Hamas im vergangenen Oktober wieder über der Marke von 50, ab der es ein Wachstum anzeigt.

"Das Barometer liegt immer noch nahe an der Grenze zwischen Expansion und Kontraktion", warnten die Ökonomen der Bank Hapoalim vor allzu großem Konjunkturoptimismus. Die Rückkehr der Evakuierten in die südlichen Gemeinden in der Nähe des Gazastreifens dürfte zur Verbesserung beigetragen haben. Inlandsaufträge und Produktion seien gewachsen, die Bestellungen aus dem Ausland hingegen gesunken.

Die israelische Wirtschaft ist wegen des Kriegs eingebrochen. Das Bruttoinlandsprodukt sank von Oktober bis Dezember annualisiert um 21,0 Prozent zum Vorquartal. Die israelischen Exporte brachen um 22,5 Prozent ein, die Ausgaben für Konsum um 26,9 und die Investitionen um 67,9 Prozent. Zugleich stiegen die Staatsausgaben um 83,7 Prozent.

Die Hamas hatte Israel am 7. Oktober angegriffen, danach marschierten israelische Truppen in den Gazastreifen ein. Noch immer ist kein Waffenstillstand in Sicht.

