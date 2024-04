OTS: SuperVista AG / SuperVista AG mit Brillendiscounter brillen.de weiter ...

SuperVista AG mit Brillendiscounter brillen.de weiter auf Erfolgskurs / Umsatzsteigerung auch im 1. Quartal 2024 (FOTO) Königs Wusterhausen (ots) - Die SuperVista AG, bekannt durch die Marken http://brillen.de/ und STEINER-Vision, hat einen bemerkenswerten Start in das erste Quartal 2024 hingelegt. Das Unternehmen verzeichnete in den ersten drei Monaten Konzernumsätze in Höhe von 37,5 Millionen Euro mit dem Verkauf von Einstärken- und Gleitsichtbrillen und erreichte dabei eine operative Ebitda-Marge von 14%. Dies stellt eine Ebitda-Steigerung von 13% im Vergleich zum Vorjahr dar. Derzeit betreibt die SuperVista AG mehr als 1.100 Stores in Deutschland ( http://brillen.de/ ), Österreich ( http://brillen.at/ ), Spanien ( http://gafas.es/ ), Italien ( http://occhiali24.it/ ) und Polen ( http://brillen.pl/ ). Allein in Deutschland gibt es mehr als 500 brillen.de-Showrooms. In den vergangenen zehn Jahren hat der SuperVista-Konzern über 150 Millionen Euro in die Gewinnung neuer Kunden investiert und dabei mehr als 10 Millionen Kundenkontakte generiert. Matthias Kamppeter, Gründer und CEO, äußerte sich positiv: "Unsere Strategie hat sich als erfolgreich erwiesen und die Investition in unsere Kundendatenbank hat sich ausgezahlt. Seit Ende letzten Jahres haben wir die Neukundenakquise um 50 % reduziert und nutzen unsere Datenbank gezielt. Wir haben nicht nur unsere geplanten Umsätze erreicht, sondern auch unsere Profitabilität übertroffen. Der Erfolg bei unseren bestehenden Kunden zeigt uns, dass unsere Kombination aus hoher Qualität und erschwinglichen Preisen die Kunden immer wieder zu uns zurückbringt." Für das Jahr 2024 plant die SuperVista AG keine weiteren Expansionen oder Investitionen. Stattdessen will das Unternehmen sich voll und ganz auf sein bestehendes Geschäftsnetzwerk konzentrieren. Allerdings ist eine personelle Aufstockung vorgesehen, um den Kunden an bestimmten Standorten mehr Kapazitäten zu bieten. Über die SuperVista AG: Die SuperVista AG ist mit der Marke brillen.de bekannt für die Produktion und den Verkauf von Gleitsicht- und Einstärkenbrillen in hoher Qualität zu niedrigen Preisen. Seit 2012 vertrauen über 3 Mio. Kunden auf die Produkte des Unternehmens mit Sitz in Königs Wusterhausen. Bei Rückfragen: SuperVista AG, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Julia Abach E-Mail: mailto:j.abach@supervista.de Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/121149/5760089 OTS: SuperVista AG