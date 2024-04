Tagesausblick für 19.04.: DAX schließt am Tageshoch. Die 2. Reihe trumpft auf.

Die Anleger sind sichtlich nervös und so präsentierte sich der DAX® heute erneut volatil. Dank eines Sprints am späten Nachmittag schloss der Index im Bereich des Tageshochs deutlich im Plus. Unterstützung kam unter anderem von guten Unternehmenszahlen und dem freundlichen Handelsauftakt an der Wall Street. Zum Wochenschluss läßt der Datenreigen etwas nach. Einige Investoren werden jedoch bereits in den Kalender für nächste Woche blicken. Dann veröffentlichen unter anderem Alphabet und Microsoft Zahlen für das abgelaufene Quartal.

Bei den Anleihen zeigte sich heute das gewohnte Bild. Die Renditen stagnierten mehrheitlich im Bereich ihrer jüngsten Hochs. Dies gilt auch für den Gold- und Silberpreis. Die Notierung für eine Feinunze Gold schloss bei rund 2.380 USD. Der Ölpreis brach gestern im späten Handel ein und setzte die Abwärtsbewegung heute fort. Dabei fiel der Preis für ein Barrel Brent Crude Oil auf 86,60 USD.

Unternehmen im Fokus

Aixtron brach aus dem Abwärtstrend aus. Aurubis kratzt an der Widerstandsmarke von EUR 75. Die Deutsche Lufthana und Varta zeigten heute jeweils einen starken Rebound nach den jüngsten Kursverlusten. Henkel und Sixt profitierten von positiven Analystenkommentaren. Nokia musste im ersten Quartal einen Umsatzrückgang um rund 20 Prozent hinnehmen. Der Gewinn legte hingegen deutlich zu und das Management bestätigte die Prognosen. Die Aktie reagierte anfangs kaum. Puma stieß an eine wichtige Widerstandsmarke. Sartorius brach nach der Bekanntgabe der Geschäftszahlen für das abgelaufene Quartal kräftig ein.

Morgen werden unter anderem American Express uund Procter & Gamble Geschäftszahlen vorlegen.

Wichtige Termine: